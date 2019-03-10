【最強環保L系列】堅守內蒙最後防線　默默在3萬畝沙漠上種樹15年

中國已經有27.2%的土地，成了荒漠！這是截至2014年的驚人數字。內蒙古阿拉善的騰格里沙漠東緣，是中國沙漠化最嚴重的區域之一，每年平均向前推進20多米。華北、沿海地區出現的沙塵暴，絕大部分都和阿拉善有直接關係。有這麼一些人，駐紮在這裏15年，固沙、種樹，默默無聞……這道防線一旦被突破，我們的生存環境將不堪設想。 自述：吳向榮

吳向榮（一条提供）

吳向榮：我在沙漠種樹

我叫吳向榮，42歲，在阿拉善種樹治沙。我父親從前就是治沙的，在我小時候，父親帶我坐「飛播造林」的飛機，這是一種將種子撒向沙漠的造林方式，給我留下了非常深刻的印象。

1993年，當時我18歲，前往日本唸環境學。日本最好的季節是春天，而在我的家鄉阿拉善，每到春天，幾乎天天是沙塵暴，所以當時就想，能不能給家鄉做一點甚麼事情。

種樹15年經歷了什麼？按圖看看吳向榮如何對抗沙漠化▼▼▼

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我們一直強調的是，防止沙漠化不是要把沙漠變成綠洲。沙漠是大氣環境的一部分，沙漠乾旱，海洋濕潤，使得氣流能夠形成對流。如果把沙漠全部變成森林會有甚麼後果？那麼，地球上另外一個地方肯定會變成沙漠。

如果只種一種植物，遇到蟲害，可能會全軍覆沒。所以植物的多樣性是非常重要的，這個死了，那個還活着，形成一個可以自然持續下去的生態。這些植物的種子，被風，或者鳥攜帶到沙漠邊，將來就能自然形成灌木林帶。

我們曾經犯過一個很嚴重的錯誤，植物增加，昆蟲就會增加，當時就有一種害蟲，叫紅斑芫青，牠吃花蕊，我們很着急，因為我們需要種子，沒種子就種不了樹，所以就去噴一遍農藥。

噴農藥竟是惡夢開端？（按圖了解事情發展）▼▼▼

我現在和妻子女兒分居兩地，15年裏，每年回家一兩個月的時間。如果一開始我知道這件事情要做這麼久，這麼艱難的話，可能我就根本不會開始。

在早期的時候，我特別怕別人問：「你是幹甚麼的？」我的同學都是各種局長科長，但是我選擇了這樣一份工作，各種冷嘲熱諷都會有。但是我自己一直在說，我的內心是非常富有的，因為我有這麼多樹。

我的內心是非常富有的， 因為我有這麼多樹。（一条提供）

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