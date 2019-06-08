【非洲豬瘟】陳肇始稱滿意屠房日日清安排　密切監察內地活豬數量

本港爆出第二宗非洲豬瘟，上水屠房前日（6日）才重開，昨日端午節恢復有鮮豬應市。食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）出席一活動後面見傳媒時指，自重新由內地輸入活豬後，已實行上水屠房「日日清」的措施。各個單位包括食衞局、漁農自然護理署、入口商等合作，形容過去兩日上水屠房、荃灣屠房「日日清」情況令人滿意，強調政府人員會一直監察進展，希望該措施有持續成效。另外，她提到過去兩日入口的活豬數量較少，指政府會密切留意數量，至達到合適水平。

明愛專上學院今舉行護理學（榮譽）學士課程首屆畢業典禮，食衞局局長陳肇始到場擔任主禮嘉賓。（黃詠榆攝）

對於有業界人士建議引入港府台灣、東南亞的活豬，增加整體供應量，陳肇始僅回應稱任何入口鮮活食物均需經嚴格檢驗，政府會考慮多個因素，包括來源地的傳染病風險、檢驗透明度等，以確保食品安全。

此外，明愛專上學院今日舉行護理學（榮譽）學士課程首屆畢業典禮，合共113名畢業生獲頒授學位。食物及衞生局局長陳肇始亦有到場，擔任畢業禮主禮嘉賓。她提到護士專科化的問題，她指上屆政府已設立工作小組檢視國際趨勢，而其後護士管理局下亦設工作小組處理。她說小組的工作進度良好，稍後將向食衞局提交自願性註冊計劃，相信能以此作為法定註冊的基礎。