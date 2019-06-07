【非洲豬瘟】端午無牛賣　業界：或因政府太遲通知　趕不及來港

因應非洲豬瘟，上水屠房自5月31日起再次關閉消毒，影響本港無豬又無牛。屠房昨天重開，今天活豬復市，不過，活牛卻「滯留」在深圳，以致今天本港無牛賣。 有牛檔負責人指，或因食物環境衞生署較遲通知五豐行屠房重開的時間，令五豐行趕不及通知內地牛場，以致約40隻活牛昨晚滯留在深圳，不准過關。他本已為客人訂購牛肉，但突然無牛供應，令他大失所望，損失亦以萬元計，「幾日無生意做，我諗住今日發達㗎啦，諗住搵返失去嘅一切㗎啦﹗」

上水屠房重開，但今天本港卻無牛肉供應，三昌肥牛的檔口空空如也。 （鄭翠碧攝）

上水屠房重開，但今天本港卻無牛肉供應。記者在荃灣楊屋道街市發現，有牛檔沒有營業，有開檔的檔口，亦空空如也。

三昌肥牛的負責人韋先生稱，昨天有一批為數約40隻的牛本打算來港，但卻在昨晚8時許滯留在深圳，不准過關。他解釋，或因食環署較遲通知五豐行屠房重開的時間，令五豐行趕不及通知內地牛場，以致活牛只差數小時才能趕得及過關，「豬就廣東省嚟，牛喺湖北、內蒙古外省嚟，要超過20個鐘。如果你真係搞得掂嘅，早些少話比人哋聽，人地就可以有預備。」他亦指，因應疫情，現時牲口過關的手續更為繁複及嚴格，如需時作檢驗，亦影響活牛過關時間。

韋先生本已為客人訂購牛肉，但突然無牛供應，令他大失所望，損失亦以萬計。 (譚威權攝)

受到非洲豬瘟疫情拖累 十分「陰公」

韋先生本預計今天有牛賣，早已為數十名客人訂購牛肉，記者在現場亦見到數位客人到場詢問為何無牛賣，有人大感驚訝，「竟然今日過節無牛！」韋先生亦十分無奈，「佢星期四話有，我就同客講話有，但夜晚又話無。客人會失望，最失望就係我囉，幾日無生意做，我諗住今日發達㗎啦，諗住搵返失去嘅一切㗎啦！」他續指，今天為節日，本來生意可以比平常多六、七成至一倍，卻突然無牛賣，單是今天的損失亦以萬元計，「如果平時賣到一隻牛，今日起碼賣隻半、兩隻！」

兆記牛欄的黃小姐指出，活牛業界受到非洲豬瘟疫情拖累，又無商會代表發聲，形容十分「陰公」，「我哋行業無人反映，無人『詐型』。」她希望有人代表業界「出頭」，反映意見，與政府加強溝通。韋先生亦補充，代表活牛業界的商會「好散、好細」，以往加入商會的人年紀漸長，不太理會商會事務，又無新血加入，新血亦「無牙力」，加上行業式微，「以前個個月開會，而家無開會好耐，以前幾年選一次理事，而家無選過！」