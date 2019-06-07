【非洲豬瘟】市民為應節買貴一倍豬踭煲湯　有人怕病毒改煲素菜湯

本港在5月31日發現第二宗非洲豬瘟，上水屠房再次關閉消毒，昨天重開，今（7日）活豬再次恢復供應市場。 有購買豬踭的市民表示，雖然價格貴了一倍，但今天是端午節，為了應節煲湯，亦只好購買。不過，也有市民稱，擔心豬肉有病毒，近日已轉為吃素，更分享煲「素湯」食譜，「洋蔥、蕃茄、薯仔仲鮮甜呀！好過放肉呀！」

根據食環署網頁資料，昨天共有982頭內地豬及1030頭本地豬進入屠房，合共2012隻，相比未爆發非洲豬瘟前大減一半。 (食環署網頁資料)

上水屠房昨天重開並屠宰活豬，根據食環署網頁資料，昨天共有982頭內地豬及1030頭本地豬進入屠房，合共2012隻，比未爆發非洲豬瘟前大減一半，當中內地豬更只及以前的四分之一供應量。而昨天活豬拍賣價亦躍升，最高價為3100元一擔，最低價亦達1900元，平均價為2300元一擔，相比未有疫情時平均價為約1300元一擔，大增約77%。

上水屠房重開，復市的第一天，記者到荃灣楊屋道街市了解，發現大部分豬肉檔已重開，不過生意不及雞檔及燒味檔，較為冷清。

張良記肉枱的負責人張先生稱，豬肉來貨價上升了一倍有多，無論內地豬或本地豬都十分昂貴，「貴到無人有，3000蚊擔豬，你話貴唔貴呀？」他亦只好「照加」零售價，「唔係點圍到個數（回本）！」例如瘦肉以前賣58元一斤，現在賣120元一斤，部分客人嫌貴，「話佢唔食啦！」問價後就離去，部分人就只買少許用作煲湯，他說今早生意一般。

張良記肉枱的負責人張先生稱，由於昨天豬隻來貨量只為平常一半，肉商和買手只能少量入貨，他亦只買了「一隻半隻」。 (鄭翠碧攝)

他續指，由於昨天豬隻來貨量只為平常一半，肉商和買手只能少量入貨，「一人買少啲囉！我買好少咋，一隻半隻咋！」他稱，今天有機會是「白做」，「唔開工又唔得，客人有時要買豬肉食。」他稱舖租每天4、5000元，首宗非洲豬瘟後停工10天，今次就停7天，換言之，他最少虧蝕8萬元的舖租。被問到會否擔心有第三宗非洲豬瘟出現時，他無奈表示亦無辦法。

購買了豬踭的市民吳先生指，豬肉價格比平常昂貴，今天用98元才買到可以用作煲湯的豬踭，比以往貴一倍，「無辦法，今日做節嘛！」對於疫情令市民常無豬可吃，他認為都沒有辦法，未來亦可能會減少購買新鮮豬，「家人想食時先買。」

吳先生指，豬肉價格比平常昂貴，今天用98元才買到可以用作煲湯的豬踭，比以往貴一倍。 （譚威權攝）

「燒肉起碼都有燒過呀」

燒味檔一度出現約20人的人龍，正輪候購買燒肉作拜神之用的江小姐稱，因擔心非洲豬瘟的病毒，暫時不會購買新鮮豬，會先觀察一段時間，「感覺上唔係咁安全，好多都有混水摸魚㗎嘛，屠房就算有監管，佢都睇唔到咁多㗎，燒肉起碼都有燒過呀！」

因應非洲豬瘟，她亦減少吃豬肉，「食少啲囉，唔食都得嘅，我呢排都無掂，(呢排食咩？)食菜囉，清一清（腸胃）咋嘛，當佢無事時咪狂食囉！」被問到無新鮮豬又如何煲湯，她更雀躍地分享用素菜煲湯的食譜，「你知唔知齋湯仲正呀？洋蔥、蕃茄、薯仔仲鮮甜呀！好過放肉呀！有次我煲紅蘿蔔、青蘿蔔、粟米，都唔知幾甜！」

江小姐稱，擔心豬肉有病毒，近日已轉為吃素，更分享煲「素湯」食譜。 （譚威權攝）

荃灣肉檔今改賣糉 原來是大方表現

本網在本月1日發現位於河背街的安記自家農場豬（廣隆行）在檔口改賣冰鮮雞，今天卻又突然轉為賣蔬果及糉。在安記舖位毗鄰的蔬果檔「Fresh 365 Days」的店員陳先生透露，在上水屠房關閉後，安記改賣了一、兩天的冰鮮雞，後疑因生意不太好，就把舖位讓給他們賣蔬果，「佢哋話唔開門都蝕租，就畀埋我哋開囉，(無收你地租？) 無。」他補充，安記的其他分店在今天已恢復營業，或因豬量不足，今天此分店仍然休息，相信明天就會重開。