港人工時長　工作「過勞」值得關注　羅致光：明年底研究出爐

世界衛生組織 （WHO） 首將工作倦怠（Burnout）列為「職業現象」，引起外界關注「過勞死」問題，勞福局局長羅致光日前回應指，「過勞死」現無國際公認定義，故有待研究需否將之納入成為職業病，又稱「死幾多人非考慮因素 」，惹來坊間批評。羅致光今(9日)再於網誌解畫，重申Burnout並非疾病且有別於「過勞」，他認為，過勞不排除是Burnout其中成因，但並非全部。 不過，他重申，港人普遍工時長，「過勞」亦是應關注議題，勞工處已委託職安局聚焦研究，料於明年底完成。

不少打工仔面臨工作過勞情況，包括經常出現疲憊及工作效能下降的狀況。(資料圖片)

世衛日前首次將「工作倦怠」列為疾病（medical condition），惟其後承認「擺烏龍」，修訂說法，並將之列為「職業現象」。勞福局局長羅致光今(9日)於網誌撰文再度代為澄清，「Burnout不是一個病」，他提到，雖然世衞已作澄清，但仍有不少人未知悉，「很多人只聽到有關誤會，而聽不到世衞的澄清」。

他又補充指，Burnout Syndrome的中文翻譯可以是「怠倦症候群」、「身心俱疲症候群」、「身心耗盡症候群」或是「職場疲勞症候群」，而世衞則將之譯作「工作倦怠」，而非「過勞」。

引致Burnout 原因很多



他表示，社工出現工作倦怠現象，是他早期研究議題之一，引致Burnout 原因很多，包括缺乏工作滿足感、缺乏支援、缺乏工作控制感、工序不斷重複等，長期覺得工作與專業使命切割亦或有關係。

勞福局局長羅致光(資料圖片)

羅致光又表明，雖然不能排除「過勞」（physical exhaustion）是Burnout成因之一，但他認為，Burnout是由心理產生的各種身體反應，擁多於一個成因。他續指，勞工處已委託職業安全健康局，聚焦研究僱員於工作地點因心血管病或腦血管病病發死亡個案，探討工作時死亡與「過勞」及其他原因的關係，研究計劃將於2020年年底完成。

澄清更新安老服務評估機制 不影響輪候院舍及社區照顧

他又於網誌中澄清，雖然社署將按港大團隊研究建議，更新安老服務統一評估機制，並調整當中的工具與服務配對安排，但不會影響輪候院舍及社區照顧服務。他指，雖然自己沒有參與相關制定工作，未有機會閱覽細節，社署亦有待接納報告，但他可從政策原則上澄清，「輪候資助安老宿位，可同時輪候社區照顧服務，今天如是，將來亦如是，不會改變。」

他又稱，雖然曾多次公開澄清，惟「傳聞傳千里，澄清不出門」，香港大學研究顧問將於本月22日於立法會福利事務委員會特別會議中，作出交代，他則待社署接納報告及提交勞工及福利局後，有需要時才再作解釋。