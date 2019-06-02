羅致光鼓勵社區機構以「組裝合成」建築法　以加快社福設施落成

勞工及福利局局長羅致光今（2日）發表網誌，提及「組裝合成」建築法。 他在網誌中多次提及「組裝合成」建築法的好處，如可節省約兩至三成建築時間等，希望鼓勵社福機構多了解這種方法，並考慮要求承建商採用這種新技術，以加快社福設施落成。

羅致光上月中參觀建造業議會的「組裝合成」建築法展現中心。（羅致光網誌圖片）

羅致光今以「『組裝合成』建築法可應用於興建社福設施」為題發表網誌，他提到，本地建造業當前面對不少問題，包括勞動力短缺及老化而影響生產力、高昂的建造成本，以及安全、品質及環保的要求提升等等。

羅致光提及，他上月中曾到建造業議會的「組裝合成」建築法展現中心參觀，了解「組裝合成」的技術。他提到，建築技術是把大部分人手密集和需時較長的工序，在預製工場完成，然後運到地盤組裝；他形容如「砌LEGO或積木」般。

他稱，「組裝合成」除了可以紓緩勞動力短缺及老化而影響生產力的問題，亦可以可節省約兩至三成建築時間，並有效控制品質，更可減少工地意外出現。

鼓勵社福機構了解「組裝合成」 考慮要求承建商採用

他指，各項社福設施需求殷切，鼓勵社福機構多了解這種方法，並考慮要求承建商採用這種新技術，以加快社福設施落成，社署亦會透過建築署的技術支援，提供專業意見。

他又表示，去年《財政預算案》撥款10億元成立的建造業創新及科技基金，亦有把「組裝合成」建築法列作重點資助項目之一；承建商如果採用這種新技術，有機會獲得基金資助，直言是共創多贏之舉、對社會有裨益。