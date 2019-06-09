【逃犯條例】驟晴驟雨多區彩虹高掛　重現12年反國教集會「曙光」

本港今日風雨飄搖，全港市民號召上街，天文台預料市區最高氣溫約32度，大致多雲，有幾陣驟雨。 不過，反對《逃犯條例》大型遊行開始前，多區出現雨後彩虹，與7年前的反國教「開學禮」集會一樣，灰濛天氣中乍現七彩斑爛。

民陣發起第3次反對修例遊行，將於今日（9日）下午3時由維園起步，遊行到立法會抗議。(資料圖片)

立法會將於本周三（12日）恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，民陣發起第3次反對修例遊行，將於今日（9日）下午3時由維園起步，遊行到立法會抗議。

天文台預料，市區最高氣溫約32度，天文台表示，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，天氣炎熱，早晚局部地區有雷暴，意味遊行隊伍或需在風雨中砥礪前進。

不過，陰霾中希望不滅，讀者張先生今於塔門攝得雨後彩虹，密雲下的彩虹清晰可見，另根據FB專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」，不少網民亦於各區拍得彩虹，當中包括將軍澳、荃灣及西貢等。

今日天氣不穩，時晴時雨，不過多區今日陸續出現雨後彩虹。（讀者張先生提供）

7年前本港同樣陷入陰霾，當時港府急就章硬推國民教育科，惹怒全城爸媽，繼大遊行後，2012年9月1日，眾師生、家長及孩子再齊集添馬公園，參與反國教集會，其間時晴時雨，彩虹乍現，大會宣佈集會共有四萬人參加，警方則指傍晚時有約3000人集會，高峯時期有8100人。同年10月，政府宣布擱置課程指引，國民教育科風波暫告一段落。