【逃犯條例】基督教宣道會發聲明　憂政府不聽民意　籲暫緩修例　

修訂《逃犯條例》爭議聲不絕，社會各界紛紛發聲表示憂慮，當中包括宗教界。繼浸信會聯會聲明籲撤修例後，另一甚少就政治表態的教會基督教宣道會香港區聯會，今日（9日）也發表聲明，呼籲特區政府暫緩《逃犯條例》修訂，擔心政府強硬態度，會破壞社會的和諧與穩定。

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基督教宣道會香港區聯會發表聲明，呼籲特區政府暫緩《逃犯條例》修訂。（基督教宣道會網站）

基督教宣道會香港區聯會在聲明中表示，政府提出修訂《逃犯條例》引來各界高度關注，4月28日已有大批市民上街反對修例，該會認為「作官的原不是叫行善的懼怕，乃是叫作惡的懼怕。……是神的用人，是伸冤的，刑罰那作惡的」（羅十三 3 4 ）」。

宣道會指出，按需要修訂法例原是無可厚非，但現時法律界、商界、宗教界等多個界別都提出質疑，該會擔心政府朝向不聆聽民意、不尊重專業意見的方向走，破壞社會的和諧與穩定。

宣道會希望政府官員能虛心聆聽法律界以至不同界別的意見，了解其憂慮，實事求是，處理有關爭議，避免因修例而帶來更多的法律漏洞，促請當局給予市民大眾足夠的諮詢機會及時間，在未能得到社會共識前，暫緩有關修訂。該會又認為，現時修例已無迫切性，因台灣政府已表明不會按修訂之《逃犯條例》，接受引渡的疑犯到台灣受審。