【逃犯條例】中四生首參與遊行　若修例通過會考慮移民

民陣與民主派今天發起遊行，反對《逃犯條例》修訂，不少巿民都是首次參與遊行的「首遊族」。 其中兩名中四女學生是首次參與遊行，她們批評政府以台灣殺人案修例是藉口，又擔心修例影響港人人身安障，明言修例通過會考慮移民。

潘同學：不信任中國內地司法制度

中四學生潘同學與阮同學結伴到維園參與遊行，今次是她們首次參與公眾遊行和集會。16歲的潘同學表明不信任中國內地的司法制度，又認為政府借台灣殺人案是藉口。她表示身邊很多同學都反對修例，老師在課堂上則以中立的角度講述今次修例。

16歲的阮同學則表示，擔心日後生活會受到修例影響，公民權利被政府侵佔，她又指家人反對「送中條例」，所以沒有反對她參與遊行。

被問到修例後會否考慮移民，阮同學直言：「唔會想留喺香港，好多權利被侵佔。」潘亦表示會考慮移民，認為香港本身擁有司法獨立，但通過修例就會失去獨立，不過她坦言「無錢」。

3名中五男學生於中午12時許已抵達維園。其中，17歲的吳同學表示，香港與內地的法治制度相距甚遠，擔心「通過咗之後無啦啦比人捉咗上去」。他又認為林鄭借台灣殺人案為藉口修例，指林鄭可特事特辦將陳同佳移交至台灣，根本無需要修例。

楊女士表示不信任內地的司法制度，形容是人治而非法治，又批評政府大話連篇。（周景文攝）

蘇同學：無犯法上面都會話你犯法

16歲的蘇同學則表示，修例後人身安全和人權難以得到保障，「無犯法上面都會話你犯法」。他希望政府可聆聽香港人的聲音，「始終咁多香港人企咗出嚟」。

蘇同學和吳同學坦言，若修例通過後會考慮移民，吳同學直言：「見到香港嘅前景咁差，呢度（香港）住唔到人」。蘇同學則表示有意移居台灣，認為台灣是一個比較民主的社會，「起碼離開中國管治，呢個最重要」。

一群以輪椅代步的殘疾人士亦有參與遊行，他們稱早上9時已在大圍集合，吃過早餐後啟程前往維園，11時已抵達。其中楊女士表示，今次是首次參與政治遊行，過往只會參與有關爭取殘疾人士權利的遊行。她指今次修例是關乎大是大非和全港權益，故今天出來遊行。

楊女士表示不信任內地的司法制度，形容是人治而非法治，又批評政府大話連篇，起初也相信特首林鄭月娥的解釋，惟政府不斷把之前的言論自我推翻，「點解政府唔投放香港發展，要投放落大白象，佢哋講嗰啲嘢要我哋相信先得」。

她又指修例會為每一個香港人帶來擔憂和傷害性，「唔知佢哋會安咩罪名比我哋，變咗『被消失』」，又重申不理解修例的人是林鄭，而非巿民。