【走塑】儲印花換不銹鋼餐具　環保署：明日起涵蓋七百間食肆

環保署指出，由明日（10日）起至8月9日，將開展第二階段「外賣走塑 餐具先行」推廣計劃。環運會及環保署將與全港近700間食肆合作，當中包括逾30間餐飲企業旗下超過630間分店、政府場地內50多間飯堂和餐廳。 在推廣計劃下，市民在參與食肆購買外賣餐時，若不索取即棄餐具，便可獲一枚印花。只要集合六枚印花，便可免費換取可重用不銹鋼餐具，或由個別食肆自行提供的優惠或贈品。

環保署指出，由明日（10日）起至8月9日，市民在參與食肆購買外賣餐時，若不索取即棄餐具，便可獲一枚印花，集合六枚便可免費換可重用不銹鋼餐具。（資料圖片）

為響應「世界環境日」及「世界海洋日」，環境運動委員會（環運會）今日（9日）在中環大館以「撐走塑」為主題，舉行「走塑FUN墟」。

環保署指出，除了開展第二階段「外賣走塑 餐具先行」推廣計劃外，將於整個泳季推行「走塑沙灘 餐具先行」2019運動，推動泳灘或周邊食店避免使用或派發即棄塑膠餐具，以免即棄塑膠落入海洋，污染環境。

黃錦星：政府已牽頭推出各項政策

環運會主席沈祖堯在開幕典禮表示，塑膠垃圾的問題逼在眉睫，除了加重堆填區負擔，亦會對地球生態系統造成嚴重破壞，若大眾不改變習慣，塑膠垃圾所造成的環境污染，長遠有機會威脅人類健康。

環境局局長黃錦星強調，政府已牽頭推出各項政策及措施，多管齊下應對塑膠廢物問題，但大眾的參與和配合不可或缺，希望市民能於日常生活中少用即棄塑膠用品，實踐源頭減廢，共同承擔環保責任。