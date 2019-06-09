【逃犯條例】八旬翁憂遊行通話遭竊聽　居港美國人憂不再安全

民陣今日（9日）發起的反對修訂《逃犯條例》大遊行在烈日下進行，至下午6時許仍有市民循維園出發至金鐘，不少參與者不滿警方安排多次起哄，不時高呼「林鄭下台、撤回惡法、反對送中」。 有多年前從內地移民香港的八旬老翁表示，儘管天氣多差也要身體力行參與，擔心下一代會因條例通過而被內地「砌生豬肉」，又多次叮囑家人遊行期間切勿用手機通話，以免被紀錄參與遊行。

張伯伯六十年代由山東逃至香港，在維園等候時一度不適，但表示自己會堅持遊行至金鐘。（勞敏儀攝）

張伯伯在六十年代從山東逃難至香港，認為中央為剷除異己不擇手段，《逃犯條例》修訂後，特首只會乖乖移交「逃犯」，以助維持全中國太平。他說，香港是目前中國最自由、最民主地方，擔心日後公安進駐香港，令港人不再敢發聲。他又指，多年參與遊行集會活動，叮囑家人遊行期間切勿使用電話，擔心會有人偷聽及紀錄，日後秋後算賬，或者會影響兒子目前中港生意往來。

張伯伯在維園等候出發期間一度不適，但仍指最終會堅持遊行至金鐘，繼續為下一代發聲，以免他們日後無故被「砌生豬肉」。

居港的美國人John（左）和Gregg（右）亦參加遊行，認為修例令香港不再安全。（勞敏儀攝）

居港美國人：修例令香港不再安全

來自美國、居港近40年的John表示，過去均有參與1989年六四事件、1997年七一回歸及2003年反廿三條的遊行，今次再度參與，是認為逃犯條例修訂是「very bad, very stupid law」，解釋指中國內地沒有司法獨立，相信中央提出移交要求，特首也不會拒絕。他直言，修例會嚴重影響香港形象，令香港不再安全，；一旦通過，有機會「部分本地人會突然消失，外國人會想離開」，修訂也將有關做法合法化，並指屆時他有機會移民至泰國。

同樣來自美國、居港26年的Gregg表示，銅鑼灣書店事件後，已不再相信中國內地法治，今次出來遊行是要向港府表達不滿，也不相信修例後港府有能力保護香港市民。眼看有源源不絕的市民來維園參與遊行，他認為大部分人都明白這是一個重要議題，不應隨便通過。

張女士帶5歲的女兒一起出來遊行。（勞敏儀攝）

港媽：擔心香港成「自由港」 公安自由出入

遊行中也有不少為下一代發聲，首次參與遊行的港媽。張女士表示，五歲女兒曾問她在炎熱天氣下為何還要走出來遊行，但她認為內地沒有法治可言，本港法律保障也日漸減少，擔心日後香港成為「自由港」，讓公安自由進出，故不能再忍氣吞聲。