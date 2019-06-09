【反逃犯條例】蔡英文：港人心聲應被尊重　一國兩制非台灣人選項

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民陣今日（6月9日）發起遊行，反對逃犯條例修訂。大會於晚上近10時公布，有103萬人參與遊行；警方則稱有24萬人參與。台灣的蔡英文總統在Facebook發布貼文撐港人追求人權保障及民主，認為港人心聲應被尊重，強調「一國兩制」不會是台灣人的選項。

民陣今日（6月9日）發起遊行，反對逃犯條例修訂。大會於晚上近10時公布，有103萬人參與遊行；警方則稱有24萬人參與。（李澤彤攝）

港人陳同佳在台灣殺害女友，引起港府提出《逃犯條例》修訂，希望由此移交疑犯到台灣受審，引發不少港人遊行反對。陸委會今日早前已表示，即使修法通過，也拒絕接受個案移交。在台灣，蔡英文總統隨後亦就此發布貼文，認為港人今日走上街頭，是出於對自由的珍視；而港人苦苦追求的人權保障及民主法治，值得台灣用心珍惜、用力守護。她表示港人的心聲應被尊重，強調「一國兩制」不會是台灣人的選項。

蔡英文今日發布貼文，表示香港人民追求民主自由的心聲應該被聽到，強調台灣不接受「一國兩制」。（蔡英文facebook）

蔡英文續指，台灣應關切香港的現狀，並受到警醒，認為「一國兩制」在香港實施22年，港人的自由不再理所當然，過去驕傲的現代法制也逐步崩毀。蔡指，台灣支持所有人對民主自由的追求，珍愛民主，更會堅持決定自己命運的權利。

另外，今日亦有逾百香港在台留學生在台北香港經濟貿易文化辦事處示威，呼籲港府撤回逃犯條例修訂，並遞交連署書。

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