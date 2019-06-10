【逃犯條例・多國直擊】倫敦4000人集會艾未未出席　法德美同聲援

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣稱103萬市民上街，警方指高峰時有24萬人。除了香港，全球超過20個城市均有舉行聲援香港的集會。在英國倫敦，逾4000人在中國駐英國大使館外集會，現場人士高叫「守護香港、香港加油」的口號，藝術家艾未未亦低調現身聲援。法國巴黎、美國三藩市、澳洲悉尼、捷克布拉格、德國柏林和台灣台北等多個城市均有集會。 香港01記者：周穎瑤（倫敦） 特約記者：鄧宇航（巴黎）、何俊霆（三藩市）、廖潔然（悉尼）、蔡傳威（布拉格） 連線報道

英國倫敦有4000人參與集會，聲援香港，反對修訂逃犯條例。（周穎瑤攝）

英國4000人參與 從大使館遊行至香港經貿辦

英國倫敦反對《逃犯條例》修訂的遊行，遊行隊伍先在中國駐倫敦大使館外集合，及後沿着行人路，遊行到香港駐倫敦經濟貿易辦事處。主辦單位Democracy for Hong Kong （D4HK）估計有4000人出席，而途中因為人數及交通關係，遊行大約歷時一小時，龍尾才到達目的地。

集會人士其後於經貿辦前集會，多位人士發表意見。大學新聞系講師陳婉雯認為，今次修例顯然是不必要 （unnecessary）、不可信（unsound），更是不為香港人所需要（unwanted），任何政府要強行通過如此不必要、不靠譜、不被需要的議案，明顯是不適合去領導施政（unfit to lead）。居英港人Maibee指出，雖然她現時在英國生活及工作，但不代表她會忘記自己香港人的身份。對於有很多人問走出來究竟有什麼用，她卻覺得不走出來就一定沒有，故鼓勵大家要繼續發聲。

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讓香港人知道他們並不孤單

D4HK召集人陳樹欣表示，自從雨傘運動後，居英香港人未試過如此齊心出來支援香港，故今次看到這麼多人響應，覺得感動及鼓舞。「我們都希望身處香港一同參與遊行，但既然我們不在，就在自己身處的地方盡力動員，讓香港的遊行人士知道他們並不是獨自奮鬥。」

對於政府表示會繼續於周三恢復二讀，陳樹欣認為可以說是意料之中，但也不能阻止遊行人士上街表達不滿。「因為我們大家都知道，其實香港人的底線已經退無可退，今次是背水一戰，要堅持到底。」D4HK成員李穎怡亦覺得，大家都知道政府態度強硬，其實「勝算」不高，她亦感覺不少朋友態度傾向悲觀，「但大家都出來上街，可見今次大家是為了價值而站出來，而不只為遊行要成功達到效果才參與，這是值得自豪的。」

藝術家艾未未亦有到場聲援，但未有高調發言。

法國巴黎有過百人在巴黎鐵塔下集會，聲援香港，反對修訂逃犯條例。（鄧宇航攝）

巴黎鐵塔下拉標語 高呼守護香港

發起人Mandy表示: 香港是沿用普通法的國際都市。一但逃犯條例通過，任何國藉的在港人士都有機會遣返到中國，在其不完善的法制下，安全難以保障。而當前形勢所急，促使我發起今次集會，支援香港。

從溫哥華而來，暫居巴黎的Samuel及Rebecca認為: 香港和大陸本來就有着根本性的不同。倘若逃犯條例通過，不但只是危險，更讓我看到一國兩制被徹底瓦解。資先生則提到：經過李旺陽及銅鑼灣書店事件後, 都仿佛在告訴我們， 所謂「疑犯」被帶到中國內地後，都遭受到不公平的審訊，更甚是死亡的威嚇，所以我認為逃犯條例完全不能接受。

美國三藩市有示威者聲援香港，反對修訂逃犯條例。1989年六四事件中，被戒嚴部隊坦克碾過失去雙腿的方政，亦有出席。（何俊霆攝）

美國三藩市集會 方政、馬嶽出席

美國三藩市亦有舉行集會，聲援香港。三藩市灣區的香港居民、前香港居民、關心香港的人士發表聯名信，促請港府撤回修訂逃犯條例，他們認為法案的通過將使居住在香港甚至居住在其他國家的人受到中國不公平的司法制度威脅。

公開信指，《逃犯條例》修訂一旦通過，可能違反《美國香港政策方法》多項條款，將嚴重影響香港作為優良營商地點的聲譽。目前估計有85,000名美國公民在香港居住和工作，香港還有1,300多家美國公司，這些美國公民和公司將可能同樣陷於風險之中。

1989年六四事件中，被戒嚴部隊坦克碾過雙腿的方政，亦有出席聲援。

馬嶽：港府若一意孤行 將喪失所有公信力

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽，亦有出席三藩市的機會。他認為抗爭有很多種形式，2003年七一大遊行，50萬人上街，董建華本計劃繼續推行23條立法。他表示人民已經醒覺，要為自己自由抗爭，相信抗爭會維持很長一段時間。他覺得這麼多人上街，民意十分清楚，若政府一意孤行，會喪失所有公信力，若林鄭月娥餘下三年管治非常困難。

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出席布拉格劇場展 香港藝術工作者捷克遊行聲援

香港舞台技術及設計人員協會與一群香港劇場工作者，近日應邀到捷克布拉格出席四年一度的「布拉格劇場四年展2019」。約30名舞台設計師、技術人員、藝術家等，於香港時間3時開始，於布拉格國家博物館與香港同步「反送中遊行」，行程大約一小時，由國家博物館行到工業宮（Industrial Palace PQ）展場門口。

參加者沿途高呼「撐香港，反送中，香港加油！No China Extradition! Support Hong Kong!」的口號。他們表示，希望與在香港參與遊行的市民心連心，同時向國際社會表達訴求，冀特首林鄭月娥早日撤回修訂《逃犯條例》。

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德國示威者：香港邁向《1984》

德國首都柏林也香港人集會聲援香港反對修訂逃犯條例，現場港人舉起標語，表示香港正邁向奧威爾（George Orwell）小說《1984》中的極權世界。

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澳洲悉尼3000人遊行 港移民心情沉重

澳洲悉尼的港人6月9日早上發起遊行，反對香港政府修訂「逃犯條例」。召集人Jared是香港留學生，他表示希望傳遞「香港人唔係孤獨嘅，海外有好多人支持」的信息，鼓勵更多「已灰心的」港人上街，參加「69反『送中』大遊行」。

香港移民黃先生直言，修例通過的話「香港就滅亡」，憂海外港人回港難保人身安全，又稱經歷過香港輝煌年代，現在「心情沉重」；警方指遊行有約3000人參與。

蔡英文回應台北集會：台灣不接受一國兩制

在台北，有香港留學生集會聲援反對修訂逃犯條例，集會由在台灣的本港留學生關注組發起，他們到香港經濟貿易文化辦事處遞交連署書。 關注組代表稱：「情況已經引起多國強烈關注，如果這次條例通過，香港的經濟地位和國際地位岌岌可危。」參加集會的還有多個台灣政黨代表，以及因擔心被移送大陸而前赴台灣的銅鑼灣書店前店長林榮基。

蔡英文總統稱，港人的自由不再理所當然，重申台灣不接受「一國兩制」。