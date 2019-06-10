【逃犯條例】一文盡覽：全球媒體報道重點　美媒：香港陷政治危機

香港周日（9日）舉行反逃犯條例遊行，民陣表示有103萬人參與，而警方則指高峰期有24萬人。部份示威者凌晨在政府總部外與警方對峙。事件引起全球關注，多國都有民眾發起遊行支持，而各國傳媒亦有重點報道。以下是全球主要媒體的報道重點和標題。

美國有線新聞網絡（CNN）以<大會指超過100萬人示威，反對中國引渡法>為題，並指這是<香港在1997年經歷政權移交以來，最大規模的示威>，該篇報道除了報道周日的示威，以及部分示威者在晚上10時半衝突的情況外，亦有詳細交代引起有關示威的背景。

而美國全國廣播公司（NBC）則以<香港陷入政治危機>作為標題，並主要引用路透社的報道，又提到前港督彭定康（Chris Pattern）周四（6日）批評有關法案會嚴重影響香港在國際中心的地位。

而CNBC財經頻道報道參與遊行人士的數字則較為保守，以<超過20萬人士>參與，以及<我們發聲>為主打。

美國多份主要報章如《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等都在主要版面提及這次遊行，其中《華爾街日報》的標題以<大批民眾上街為香港作最後一戰>，文中訪問了資深大律師李柱銘，他認為這是對香港在1997年後的自由和生活最大威脅。

請按以下圖片了解世界各國關於反修例遊行的報道：

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另外俄羅斯傳媒如《俄羅斯衛星通訊社》以較為短的篇幅提及今次遊行，不過《今日俄羅斯》就提到立法會外的衝突，亦引用《香港自由新聞》、香港眾志前主法會議員羅冠聰等Twitter的片段，並在最後一句強調有關法例會導致少數派及政治犯被引導到北京。

法國《世界報》（La Monde）、德國《德國之聲》（DW）、挪威日報《Dagsavisen》、丹麥廣播公司《DR》分別以<大批民眾上街示威>報道示威。而中東《半島電視台》（Al-Jazeera）則以<香港再遇到雨傘示威>為標題，提到大批市民對有關法律的不滿。

不過中國《新華社》在周一凌晨刊登<香港特區政府：冀理性討論修訂《逃犯條例》>報道，但內容全是港府發言人表示會聆聽市民聲音，在全篇557字的內容中，對遊行一事完全隻字不提。

（綜合報道）