【佔中九子．判刑】考慮陳淑莊須接受治療　官判入獄8月緩刑兩年

立法會議員陳淑莊，於2014年佔領運動初期，與佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等多人呼籲他人上街及支援，被裁定妨擾罪成，其中8人已判刑，陳因腦內有腫瘤需做手術而押後，陳今（10日）向法庭稱，腫瘤因近腦幹而未能完全切除，仍需接受放射性治療，希望能判緩刑，法官把判刑押後至下午，並指陳需接受放射性治療，認為可判緩刑，故如邵家臻及黃浩銘一樣，須就罪名入獄8月，但陳准緩刑兩年，庭內外支持者得知陳毋須即時入獄，即傳來鼓掌聲，不少支持者亦面露笑容。

陳淑莊頭部後方可見到疤痕。（鄭子峰攝）

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陳淑莊聽取判刑時仍保持冷靜，但散庭後即「眼濕濕」，並與支持者擁抱。

法官判刑時則指，考慮到陳手術後仍需接受放射性治療，認為判緩刑乎合公義，故決定准她緩刑。

曾到監探望各在囚「戰友」

陳散庭後在庭外多謝8名在囚的戰友，又稱她在手術前，曾探訪在囚的戴耀廷、陳建民及黃浩銘，之後亦有探望入獄後感不適的邵家臻，並稱大家並無忘記他們，希望他們繼續努力。陳又趁這個機會，多謝為曾為祁禱及祝福她的人，更多謝法律團隊及醫療團隊，再確應幾時可開始電療，預料療稱會長達6星期，至於會否上訴會交法律團隊跟進。陳又稱，今天特別穿上白色裙，因為昨天未能參與遊行，故今天特別穿上白色。

陳被裁定兩項妨擾罪成

被告陳淑莊，47歲，今年4月和另外8名被告被裁定多項控罪罪成，陳被裁定２項煽惑他人作出公眾妨擾罪成，指她於2014年9月27日，在添美道大台上響應戴耀廷的說話，叫人佔領金鐘及中環一帶。惟她在裁決後發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤，須作緊急手術，故其判刑押後。

手術未能切除全部腫瘤

陳淑莊今早再由其「師父」資深大律師黃正宇代表，黃指陳的腫瘤雖屬良性，惟接近腦幹，未能完全切除，仍需接受化療三個月，每星期五次，故希望能判緩刑。

另8被告4人判囚

其餘8名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）、朱耀明（75歲）、立法會議員邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（25歲）及鍾耀華（26歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲）；及前立法會議員李永達（63歲），已全部判刑，其中戴耀廷及陳健民須即時入獄16月，邵及黃則入獄8月，其餘被告則判社會服務令或緩刑（詳見下圖）。8人已提出上訴。

案件編號：DCCC480/2017