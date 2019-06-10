【佔中九子．判刑】陳淑莊術後出庭　律師指陳仍需接受放射性治療

佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明及另外6人在2014年佔領運動期間，被指呼籲他人上街及支援，早前全被裁定妨擾罪成，其中8人已遭判刑。而被告之一的立法會議員陳淑莊，則因腦內有腫瘤，需盡快做手術，獲押後判刑。在押後期間，陳已進行了腫瘤切除手術，今（10日）到法庭面對判刑，惟其律師透露，陳的腫瘤未完全切除，現仍需接受放射性治療，希望法官判陳緩刑。法官把判刑押後至12時。

陳淑莊今早到庭，獲判緩刑的朱耀明牧師等亦有到庭支持。（鄭子峰攝）

腫瘤未完全切除

陳淑莊今早到庭時出入均需用拐杖，略見憔悴，她在庭外只稱會由律師在庭上交待她的病情，亦有不少支持者到庭支持，有身穿印有「我沒有被煽惑」的黃衣男子站起來說：「法官大人，我李國章（音譯）係冇畀人煽惑。」

辯方律師作進一步求情時透露，陳做手術後，其腫瘤雖屬良性，但因為接近腦幹而未能完全切除，將要在未來3個月接受放射性治療，一星期進行5天。法官查問，在懲教署監管下，陳可否接受該些治療。辯方指，懲教署也是帶陳到公立醫院接治。而現時本港的只有兩間公立醫院進行該治療。辯方又指，陳現時出現「重影」，影響她的平衡。她亦會感暈眩等即使走路也需人協助。

裁決後發現腦瘤判刑押後

陳淑莊(47歲)於本年4月和另外8名被告被裁定多項控罪罪成，而陳涉及控罪包括1項「煽惑他人作出公眾妨擾罪」，及1項「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」。控方指她於2014年9月27日，在添美道大台上響應戴耀廷的說話，叫人佔領金鐘及中環一帶。

惟她於復活節前後接受詳細的腦掃描及診斷，發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤，較乒乓球稍大，腫瘤壓著腦幹位置，導致腦幹彎曲，壓著部分腦血管及神經。她因此申請押後其判刑，獲法官批准。

陳淑莊頭部後方可見到疤痕。（鄭子峰攝）

+ 3 + 2

另8名被告均提出上訴

餘下8名被告分別為9名被告依次為：戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）、朱耀明（75歲）、立法會議員邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（25歲）及鍾耀華（26歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲）；及前立法會議員李永達（63歲），各被告均有一或兩項妨礙罪成。

法官於4月判「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明各入獄16月，但准朱耀明緩刑2年；其餘被告中，張秀賢被判社會服務令200小時，餘下全部入獄8月，但鍾耀華及李永達獲緩刑2年。而被判刑的被告均提出上訴。

案件編號：DCCC480/2017

已判刑八名被告刑期如下