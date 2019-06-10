【逃犯條例】警方拘捕19名立法會示威者　澄清行動未有使用催淚煙

昨日（9日）反《逃犯條例》結束過後，今日（10日）凌晨一批示威者與警方在立法會及添馬公園爆衝，警方最後清場。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日表示，立法會示威者用鐵棒襲擊現場警員，衝突期間共有8名警員受傷，其中一人眼角受傷，共有19名示威者被捕。 對於有報道指警方今日（10日）凌晨有施放催淚彈，但江永祥澄清，警方在整個過程沒有使用催淚煙，只有噴催淚水劑。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥（左）及有組織罪案及三合會調查科（俗稱Ｏ記）高級警李桂華公布立法會示威拘捕詳情。（張浩維攝）

警承認有使用催淚水劑

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，在凌晨0時，有「一批戴口罩暴力示威者」在立法會外，拆鐵馬及折斷鐡枝，襲擊現場警員。衝突期間共有8名警員受傷，其中一人眼角受傷，傷口縫了15針。

對於有報道指，警方昨晚（10日）有施放催淚彈，但江永祥澄清，警方在整個過程沒有使用催淚煙，但有使用催淚水劑、警棍和胡椒噴劑。

警方展示在告士威道示威者留下的物品。（張浩維攝）

警方：拘捕、圍堵人士大多為年輕男女

有組織罪案及三合會調查科（俗稱Ｏ記）高級警李桂華表示，現時的情況與五年前已經不同，有警員在現場被踢傷，現場亦有人士用物體攻擊警員頭部。警方早前以非法集會罪名，拘捕7名男性；凌晨3點左右，在告打士道附近拘捕12名人士，10男2女，年齡介乎19至34歲，當中大部分為20歲上下的年輕男女。

李桂華續稱，警方發起圍堵行動，圍堵共計358名人士，當中265男，93女；其中291人，約81%為16至25歲人士，18歲以下的更有24人。警方隨後對他們進行盤查，在確保沒有帶違禁品及非通緝人士之後，已讓他們離開。他們留下的物品可分為五類：保護裝備如眼罩；企圖防礙身份識別物品如口罩及作更換衣服；大量塗鴉用品；「生事工具」如打火機、用以綁鐵馬的膠索帶；以及大量攻擊性武器，如剪刀、刀片。李表示，從武器看來，當中有人士是「有組織、有預謀的激進人士」，相信是有組織犯罪案件，因此警方會繼續搜證，追查到底。

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記者帶樽水被質疑為武器 警指有人出示偽造記者證

對於有指警方阻礙衝突中記者採訪，記者出示記者證之後仍遭到搜身、被質問樽裝飲用水是否為攻擊性武器。李桂華回應，警方一直尊重新聞自由，配合傳媒採訪，並會提供一切有必要的幫助。他指出昨日共有40名傳媒聯絡隊隊員在遊行不同地方為傳媒提供協助，並舉行簡報會更新實時狀況，希望今後警方和傳媒繼續互相尊重。他續指昨晚有一些人士出示偽造記者證，因此不能隨便出示一張證件就確認記者身份，因而需要進一步盤查。

對於警方公布遊行人數與民陣公布數字相差頗較，江永祥表示數字只是警方粗略估計，且用於內部參考，方便調配人手，希望維持現場安全。對於具體使用多少警力，警方回覆不便透露，但較晚時候遊行終點處見到不少戴口罩的不明人士，警方認為或會增加公共安全風險，因而有增加警力。