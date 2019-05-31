【麻疹爆發】30歲男子確診　曾到養和醫院求醫　潛伏期到越南美國

衞生防護中心今日（31日）公布一宗麻疹個案，個案涉及一名30歲男子，過往健康良好，他於5月26日開始發燒，並於5月29日開始出疹，當天及翌日均曾到養和醫院門診部求醫，並於5月30日獲轉介到博愛醫院急症室求醫，其後入住屯門醫院接受治療。患者曾於潛伏期到越南和美國，中心仍在調查個案屬本地還是輸入個案。

30歲男子感染麻疹，他曾於潛伏期到越南和美國。（資料圖片）

病人的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況一直穩定，其接種麻疹疫苗紀錄不詳。他於潛伏期5月10至13日曾前往越南，以及5月13至23日曾到美國，而病毒傳染期內則沒有外遊。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者是太太及女兒，她們至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

30歲男子感染麻疹，曾到養和醫院求醫。（政府新聞網截圖）

發言人提醒，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。