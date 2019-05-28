【麻疹爆發】海港城名店疫情擴散　GUCCI鄰店BVLGARI男售貨員確診

尖沙咀海港城Gucci於5月中爆發麻疹，5名店員感染麻疹，事隔約兩周，Gucci鄰店Bvlgari亦有一名店舖售貨員中招。衞生防護中心今日公布一宗麻疹個案，32歲男子過往健康良好，他於5月23日開始發燒和流鼻水，並於5月25日開始出疹。他於翌日（26日）向私家醫生求醫，同日獲轉介到瑪嘉烈醫院急症室求醫，並入院接受治療。 Bvlgari 發言人表示，在員工懷疑感染麻疹後已經清潔店舖，他們會繼續留意員工情況，並作出相應處理。

海港城名店BVLGARI一名男員工確診麻疹。（資料圖片）

患者已接種兩劑麻疹疫苗

該名32歲男病人為Bvlgari的店鋪售貨員，該分店有30多名員工，呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，病人情況一直穩定。他曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。 根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，包括鄰店員工，其家居接觸者，母親及女友至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。病人在傳染期4天上班，其中一日到青衣城一期卓健醫療中心求診。

海港城GUCCI於5月中爆發麻疹，5名員工感染。（資料圖片／高仲明攝）

（政府新聞網截圖）