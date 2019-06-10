【居屋2019】房委會已收近20萬份申請　籲提前網上交表免「塞車」

香港房屋委員會提醒，新一期居屋及白居二將於星期三（12日）晚上7時截止接受申請。房委會並提醒臨近截止時間，網上系統會非常繁忙，呼籲網上申請者盡量避免臨近時段遞交；而申請截止後所遞交的申請表將不獲處理。截至今日，房委會共收到19.5萬份「居屋2019」申請。

房委會發言人表示，尚餘兩天便截止申請，預料在臨近截止日，尤其是截止前數小時，會有較多申請人遞交網上申請，可能會導致系統非常繁忙。為免出現登入困難或處理速度較慢的情況，房委會呼籲網上申請者盡量避免臨近限期時段遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成其申請程序。

而截至今日（10日）下午5時，樂富的房委會客務中心累計收到約共51,000份以文本形式遞交的「居屋2019」和「白居二2019」申請表。在網上申請方面，房委會累計收到約144,000份「居屋2019」和72,000份「白居二2019」申請表。

今期居屋將於明日（12日）晚上7時截止申請。（資料圖片）

有關「居屋2019」的資料，可瀏覽「居屋2019」網站。房委會發言人提醒市民在申請前，必須詳細閱讀「申請須知」。網上申請者在填表前應參考網上短片，了解網上遞交申請表的每個步驟。

申請期內，市民亦可於每日上午8時至晚上7時，前往樂富房委會客務中心或致電24小時房委會銷售及「白居二」熱線2712 8000查詢有關申請「居屋2019」或「白居二2019」的事宜。