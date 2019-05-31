【居屋2019】兩日累計收表5.8萬份　暫計超額認購約10.9倍

新一期居屋何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，全部以五九折發售，並於周四起（30日）正式接受申請，並首次設網上申請服務。 房委會指出，截至今日（31日）下午5時，累計共接獲5.8萬份居屋及白居二的申請，即現時已超額申請約10.9倍，當中近九成為網上申請。相對於去年就居屋2018重啟申請，首兩日累計接獲的6,500份申請表格，今期申請增近7.92倍。

首日申請時有不少市民到房委會客務中心交表。（盧翊銘攝）

九成​經網上申請

房委會表示，截至今日下午5時，累計共接獲5.8萬份居屋及白居二申請表格，即今日共接獲3.5萬申請表格，即現時已超額申請約10.9倍。當中於樂富房委會客務中心累計接獲6,000份居屋/白居二申請表；在網上申請方面，房委會累計收到約3.4萬份居屋和1.8萬份白居二申請，佔整體的收表數量近九成。而於去年居屋2018重啟申請，首兩日累計接獲6,500份居屋申請表。

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而於樂富的香港房屋委員會客務中心累計派出約共16.9萬份申請表，當中約53,000份是「出售居者有其屋計劃(居屋)單位2019」綠表和116,000份是居屋/「白表居屋第二市場計劃(白居二）」白表。

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