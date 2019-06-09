【居屋2019】黃遠輝：申請次數多考寡定揀樓優次　執行難度大

新一期居屋將於周三（12日）截止申請，今期居屋更曾設網上申請。房委會資助房屋小組主席黃遠輝於無綫電視節目《講清講楚》上指出，他們已為截止申請的最後一刻做好準備，又稱其網絡申請系統的容量設計很「鬆動」，並早已成立小組，時刻觀察網上申請的情況，坦言市民不用擔心「大塞車」。 他又指，由於市民置業前有不同考慮，故若因應申請人的申請次數、居住環境等而定揀樓優次，執行上會有很大難度。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝。（資料圖片）

被問及截止申請的最後一刻，會否擔心網上申請系統「塞車」或死機，黃遠輝指出，由於過往不設網上申請，部份申請者礙於工作等原因，只能在截止申請的最後一刻到場交表。不過，他說網上申請方便，在接受申請時的一至兩天，已陸續收到不同申請，故認為網上交表的情況會有改善。

逾9成網上申請能在15分鐘完成

對於填寫網上居屋申請表時，申請者必須要在45分鐘內填寫表格。黃遠輝表示，根據過去觀察，逾9成網上申請都能在15分鐘完成。他又指，考慮到網絡順暢問題，為了避免閒置人士阻礙網絡交通，故要求申請者不能閒置超過2分鐘。

上期居屋接獲27.2萬份申請表格，超額認䐟約60.4倍。黃遠輝重申，樓市升勢持續，不少市民對資助置業需求殷切，料申請數字會與上期相若。

新一期居屋將於周三（12日）截止申請，至今已累計18.3萬份居屋及白居二的申請。（資料圖片）

居屋曾滯銷改作公屋出租

黃遠輝又指，市民置業前有多重考慮，包括選址、樓價展望等，因此，若因應申請人的申請次數、居住環境等而優先編配，執行上會有很大難度，「（市民）今次申請，唔代表每次都會申請……以前居屋都試過無人問津，最後轉為公屋編配。」

僅4%居屋買家5年內轉售單位

居屋的禁售期由過去5年延至10年，被問及會否擔心影響市場上的單位供應，他指出，根據過往經驗，居屋買家在首5年轉售單位，比例僅得4%。他認為，大部份市民有意購買居屋，都是因為有住屋需要，並有意為長遠打算，坦言有關安排已回應了社會意見。