【逃犯條例】周庭：香港人不會放棄抗爭　籲各國政府續施壓

香港眾志常委周庭周一（10日）表示，港府修訂逃犯條例，是香港政權移交後最危險的法案，她認為法案通過後對所有香港人及訪港外籍人士的人權和人身安全構成威脅。

周庭周日（9日）參加反修訂逃犯條例遊行後，周一下午出席東京的日本記者俱樂部記者會，並接受日本放送協會（NHK）、共同社、朝日新聞、產經新聞、讀賣新聞、日本電視台、台灣自由時報等媒體提問。

她表示，香港人口有700多萬人，周日有103萬人參加遊行向港府表達憤怒和不滿，但政府卻一意孤行繼續推動修法，令很多人感到失望。不過她認為香港人不會輕易放棄，民主派議員和香港人會繼續抵抗。

親中商人亦上街抗議

她提到，周日的遊行人數是自1989年聲援北京天安門學運後，首次突破100萬人大關，當中大約3、4成參加者是首度走上街頭。她特別指出，不少在華從商的親中派港人深知當地司法的黑暗面，所以都有份參與遊行。另外亦有一、兩成民眾是在「雨傘運動」後未再上街頭的港人，他們知道這或是最後的機會，因此挺身而出。

【69遊行】6月9日，民陣發起第三次反修例遊行，民怨沸騰下，是次遊行人數和2003年七一相比有過之而無不及，多個港鐵站迫爆，龍尾遲遲未能離開銅鑼灣。民陣表示有103萬人參與，但警方指最高峰有24萬。（洪嘉徽攝）

周庭稱，基本法雖明文規定香港「一國兩制」50年不變，但由銅鑼灣書店事件、修改逃犯條例等事件見到，有關制度已遭破壞。她認為，將來有港人如果因逃犯條例受審，香港將成為非常危險、沒言論自由及沒獨立司法制度的地方，港人沒有生命安全可言。因此呼籲日本政府需要像英、美、加等多國政府一樣，就撤銷有關法案向港府施壓，並寄語台灣人不要相信「一國兩制」的謊言。

（中央社／每日新聞）