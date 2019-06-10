【逃犯條例】陳茂波、梁美芬教會主任蘇穎智　勸喻林鄭叫停修例

一向被視為保守教會、教友為財政司司長陳茂波及經民聯立法會議員梁美芬的中國基督教播道會恩福堂，主任牧師蘇穎智今日（10日）在教會facebook指，逃犯條例爭論已經嚴重影響整個香港社會，更透露積極與香港政府及建制派議員聯絡，勸喻特首林鄭月娥「叫停」修例。

中國基督教播道會恩福堂主任蘇穎智今日（10日）在教會facebook指，逃犯條例爭論已經嚴重影響整個香港社會，更透露積極與香港政府及建制派議員聯絡，勸喻特首林鄭月娥「叫停」修例。（中國基督教播道會恩福堂）

蘇穎智：遊行已顯示逃犯條例帶來的震撼

蘇穎智於中國基督教播道會恩福堂fb指，逃犯條例的爭論已經嚴重影響整個香港社會，作為關心香港的市民，「實在不能坐視不理」。因此，除了他個人積極與香港政府聯絡，勸喻林鄭叫停以外，也積極聯絡各議員，特別是建制派議員，「勸他們不應將焦點放在政見立場上，乃是關注香港整個社會的和諧」。

他直言，星期日遊行已經顯示議題帶來的震撼，若處理不當，將會有無法彌補的後果。若仍然硬推逃犯條例在立法會通過，帶來的後果，香港社會將更難承受。

蘇穎智希望在表決前一晚，即明晚舉行祈禱會，恩福家及整個播道會能夠一起用禱告記念香港。

蘇穎智曾多次發表爭議性言論，包括指修例保護同性同居者會產生「養鴨一族」及令大學畢業生變性奴，又曾在2008年立法會選舉，向2000教友拉票支持梁美芬及當時參選會計界的陳茂波等參選人。