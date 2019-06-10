【逃犯條例・採訪手記】那夜凌晨，我們都是無路可退的前線記者

2019年6月9日，民陣發起的反對修訂《逃犯條例》遊行，大會宣布達103萬人參與，警方數字則是最高峰有24萬人參加。不論你較相信那一個數字，可以肯定的是，這天的港島，絕大部分主要路段都擠滿了身穿白衣的香港人，龍頭從下午2時許由維園出發，龍尾行至晚上10時，才到達終點：政府總部。 晝夜的集氣和付出，感動了無數人。然而，遊行結束2小時後，氣氛逐漸陷入緊張、對峙之中，警民衝突、鐵馬警棍胡椒噴霧短兵相接的街頭衝突一幕接一幕上演。鏡頭前，觀眾看到的或只有「一批戴口罩暴力示威者」。而鏡頭以外，《香港01》多名前線記者，與其他新聞工作者一樣，在警方的清場行動中，找不到所謂「提供幫助的40名傳媒聯絡隊員」，聽到最多的是防暴警察及「速龍」小隊無故、粗暴地呼喝：「走啦」、「唔好阻住警察做嘢呀」，甚至手持盾牌、揮動警棍不斷向記者逼近。要退嗎？記者身後，卻是另一批不斷推進的警員。 那夜凌晨，我們都是無路可退的前線記者……

（資料圖片）

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「鐵腳、馬眼、神仙肚」 香港記者薪火相傳的特質

反對修訂《逃犯條例》遊行開始前幾天，山雨欲來之勢愈見明顯，《香港01》的採訪隊於6月9日中午12時許，即遊行原定起步時間前約2小時前，分批到達維園一帶開始採訪，直至大會於晚上約10時宣布遊行結束，數名已經在前線工作近10小時的記者，仍需留守金鐘立法會及政府總部，等待龍尾到達，及觀察後續情況。

前輩說，做記者要有「鐵腳、馬眼、神仙肚」，今天正是一個大考驗，大半天忙於訪問上街市民、即時更新遊行情況，幾乎無暇顧及「醫肚」，直至近11時現場氣氛尚算和平，部分同事才有空間拖著疲累身軀，在附近簡單吃個飯。

不過，只是「扒咗幾啖飯」，便傳來立法會爆發衝突消息，警方一度使用胡椒噴霧驅趕集會人士。同事的本能反應便是第一時間趕往現場，繼續採訪第一手消息。直至10日凌晨1時許，逾10名文字及攝影記者，已分批在金鐘海富中心、立法會及添馬公園駐守，而數百名集會人士則在添馬公園草坪靜候，亦有部分人士將垃圾桶等雜物，從高處向龍和道扔下，阻塞道路。

2014年佔領中環一幕似要重演之際，數百名防暴警察、俗稱「速龍」的警察特別戰術小隊迅速增兵，開始衝出立法會大樓區域，向東推進，與集會者數度推撞、爭吵，而在混亂中，記者亦分別被推往中環海濱長廊、金鐘海富中心及灣仔方向。

中環海濱長廊清場方向 警察未必個個躁底

大部分集會者在警方清場前，站在添馬公園草坪觀察、來回走動，少數人陸續搬鐵馬以阻擋警員路線，其間有人士稱「擺三角位」較穩固，始用繩、網等工具將鐵馬捆綁在一起，但亦有人不認同其行動理念。而當防暴警察逐漸往海傍方向推進，在較黑暗的草坪位置，前線警員態度較為鼓躁，時而叫記者往另一方向離開，到達後又被攔截需返回頭，記者向在場警員反映指示混亂的情況後，警員反而認為是記者故意不合作。

近摩天輪、十號碼頭附近，有集會者疑被後方警員噴射胡椒噴霧，亦有人受傷在旁清洗傷口，另有人大聲叫囂，指後方無路可行，想走也走不到；亦有人責罵警方不敢直視集會者，即遭警員還擊。而警方一度舉起警示旗，及後向人群噴射胡椒噴霧。數分鐘後，在未有警示下，警方先後兩次出動胡椒噴霧，令在場前線記者亦走避不及，有記者不幸受傷掛彩。

其後，數十集會者及約10名記者一同被困路上，記者多次向警員表明身份，及提出撤至警方防線後方繼續採訪不果，更有警員手持盾牌撞向記者背部。期間，有記者一路打稿一路緩慢退後，有警員呼喝：「行快啲啦」、「咁你唔好打字咯」，並手持盾牌逼近記者。

不過，現場並非個個警察都「躁底」，亦有警員細心提醒記者小心安全。直至約2時半，防暴警察一字排開突然向集會者追趕，並跑上ifc天橋，一度大聲叫眾人離開。記者聞聲趕往天橋，卻不見任何集會者蹤影，反被防暴警察轉身、手持盾牌步步推進，仿佛視記者就是示威者。

告士打道東行線清場（資料圖片）

灣仔告士打道清場方向 防暴隊，還是防記者部隊？

警方向東推進其間，最前排的是身穿全黑制服的「速龍小隊」，這批警員不斷以警棍推撞記者，部分記者被鐵馬絆倒；亦有記者被「速龍」推向鐵馬，脊椎撞向鐵馬尖部。

過程中，記者曾與集會者一同被驅趕向龍和道東行線一帶，其後再被驅趕至中環至灣仔繞道的灣仔出入口附近時，在場已無集會者，僅十多名記者留守。初時「速龍」不允許記者離開，記者上前交涉不果。

接近凌晨2時，集會者未有衝擊警方防線，全數流竄往告示打道近電訊大廈的東行線。「速龍」亦被調往電訊大廈附近增援，一批接防龍和道東行線的防暴警察態度較為友善，經溝通後，一名負責指揮的督察級人員允許傳媒離開。

傳媒隨即奔往電訊大廈採訪，當時為凌晨2時許，約200名集會者已佔據告示打道東行線，車輛無法駛往北角及紅磡海底隧道方向。集會者利用鐵馬、垃圾回收箱及巴士站牌作路障，與警方對峙期間高呼「反送中」口號，未有衝擊警方防線。

防暴警察在凌晨2時45分開始，向灣仔入境事務大樓天橋方向推進，部分在天橋上的集會者向警察投擲膠樽等雜物，再朝告示打道西行線跑走，逾100名集會者被防暴警察圍困於舊灣仔警署牆邊，最後該批人士被勒令坐在地上，等待警方指示。凌晨3時許，告示打道重新通車及回復平靜。

在現場受控情況下，記者上前拍攝集會者情況，但一名防暴警察以警棍推向記者，指記者「阻住警察做嘢，上返行人路。」然而，記者聽從指示返回行人路，該名警員繼續以警棍推向記者，記者隨即表明已身處行人路，反問對方：「究竟你想我去邊？我已經企係行人路！」隨後另一名態度較好、較有禮貌的警員介入調停，一名負責指揮的警官指示在場警員設立防線，給予記者採訪空間，才能終止阻撓採訪的行為。

一名被困舊灣仔警署牆邊的示威者不適暈倒，數名警員隨即將該人抬往空曠地方治療。（鄺曉斌攝）

中環軍營、金鐘海富中心清場方向 作勢揮警棍：咁黑佢哋影唔到

近1時半，防暴警察從立法會斜坡向上推進，在添馬公園草坪位置已完全將傳媒及集會者分隔兩邊，隨後一字排開站滿草坪，並著在場所有人士離開，現場僅約10名傳媒在採訪，並緩慢按指示離開，即有警員大聲喝罵：「走啦。走淨你幾個咋。」記者表明身份並指正在工作，有警員即說：「我哋都係做緊嘢。」但氣氛似稍為緩和之際，當記者繼續前行時，突然又有警員大罵：「垃圾。」記者隨後指將向警察公共關係科投訴，再有警員稱沒有所謂。

當記者退至軍營前方空地停留數分鐘，防暴警察繼續向前推進，在場記者問需要退至什麼位置，警員僅說：「行啦，繼續向前行。」記者再度表達不滿，期間有警員向記者作出揮動警棍動作，被身旁上司即時阻止，但另有警員直說：「咁黑佢哋影唔到。」

另有記者即時致電警察公共關係科，惟得悉現場的傳媒聯絡隊員已撤離，表示未能即時提供幫助。相比過往大型遊行活動，警方均有傳媒聯絡組在場提供協助，以方便傳媒及警方協調。

當記者被推進至政總「連儂墻」附近，向警員表示需返回立法會採訪，即被反方向推至海富中心。記者向在場警員反映情況，惟未能解決，又指示記者往巴士站離開，記者多番稱需要明確路線。溝通數分鐘才在一名警民關係科警員幫助下，帶路前往灣仔警察總署。

不過，一路上，途中再有防暴警察佈防，駐守的警員在遠處看見記者，便示意要求離開，同行的警民關係科警員高舉證件，解釋是帶記者離開，始能繼續向前。然而，記者到達灣仔駱克道時，又見數名戴口罩集會者，向街道仍垃圾桶，以阻擾警方前進。但隨後防暴警察趕往現場清場，並著記者不要亂動。擾釀多時，記者一行約4時許，才安全離開灣仔。