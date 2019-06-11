【逃犯條例】民陣岑子杰：立法會外直播會議　月底才「最後一戰」

民陣日前就反對修訂逃犯條例發起遊行，觸發過百萬市民上街後，政府重申不會撤回方案，並將於周三（12日）恢復二讀。 立法會議員張超雄今日（11日）於商台節目《在晴朗的一天出發》上稱，由於現時有153條修訂需要討論，估計周三暫時未會通過修訂條例，或最快將於6月26日或27日才會進行表決。 對於有市民發起於周三罷工罷課，民陣召集人岑子杰稱，當日將會於立法會外全日直播會內情況，但他強調，本月底才是「最後一戰」。

立法會議員張超雄稱，相信不會修訂條例不會早於本月26日或27日有決定。（資料圖片）

本周三（12日）立法會大會將會就修訂逃犯條例進行二讀及三讀，網上有不少人擔心屆時將通過修訂條例。立法會議員張超雄澄清，相關程序為一般做法，雖然現時政府跳過成立法案委員會，惟現時仍有153條修訂需要討論，相信未會在周三的會上完成辯論。他稱立法會主席梁君彥於今日（11日）約見各黨派議員，相信屆時將會宣布進行辯論的時間表，估計最快仍需要到6月26日或27日才會進行表決。

民陣召集人岑子杰。（資料圖片／盧翊銘攝）

當日立會外抗爭者非「暴力狂」

至於有市民發起於周三罷工罷課，民陣召集人岑子杰稱視今次的行動為「打仗」、「最重要係時機，否則會輸得好慘。」他表示因應當日有市民將會罷工，故已申請不反對通知書，當日將於立法會外全日直播會議，並邀請專業人士講解議事規則等，而當日集會將於晚上10時結束。不過他強調本月26日及27日為「最後一戰」，呼籲大家屆時動員包圍立法會。

他續稱，香港人未準備好有大型的暴力抗爭，認為和平抗爭現時仍未走到盡頭；不過他強調於周日晚上參與暴力抗爭的人不是「暴力狂」，當時僅被政府回應煽動。

民陣日前發起遊行反對修訂《逃犯條例》，過百萬名市民參與。（資料圖片／林若勤攝）