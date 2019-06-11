【逃犯條例】多校學生罷課聯署反修例　警務處長盧偉聰母校有份

民陣於6月9日，發起反對「逃犯條例」修例的大遊行，大批市民上街響應以表達不滿，民陣宣佈約有103萬人參與遊行，為九七後的破紀錄人數；而警方則稱最高峰期只有24萬人。然而政府於當晚深夜回應遊行，直言「今日參加遊行的人數雖然很多...《條例草案》將於六月十二日在立法會恢復二讀辯論。」此新聞稿令所有遊行人士不滿，包括社會上未來的棟樑─學生，與及春風化雨的教師。

多間中學的學生，於昨日(6月10日)提出「針對《逃犯條例》修例之罷課聯署」。該聯署的範本寫道：

「這次發起罷課的目的並不是申請一日假期以作偷閒，參與罷課的學生在6月12日當天亦需準時回校，透過新聞直播了解事件的進程。而我們作為學生亦不是受到煽動或盲目跟從，而是了解到修訂草案的進度及不可逆的嚴重後果，才自發罷課。 我們明白現時正值考試時期，罷課或會影響學生在整個學年的表現，但作為學生也希望對社會表達訴求以及作出改變，參與罷課的學生亦可善用時間作溫習，以作學業與社會運動的平衡。我們與聯署的一眾學生，希望校方能在編制上配合，以在6月12日舉行罷課一日。 最後希望學者教者均勿忘初衷，守護下一代的自由和學習環境。自由從來都不是免費午餐，拼力爭取才能做就亂世中的和平。」

亦有學校以校訓或校歌歌詞作為向校方請求酌情之理據：

「『光我邦兮，輔我國民。』作為一個香港市民，我們有必要盡公民責任，捍衛我城。懇請校方能夠酌情：於六月十二日，《逃犯條例》議案二讀、三讀之日，發起罷課，作為抗議。 將該日的考試延遲，重新調整考試日期。」

亦有部份聯署聲明表明：「本聯署聲明不代表校方及全體同學立場，而同學所提交之個人資料將不會公開披露，僅用於點算人數以呈交公開信之用途。」以保障學生。

直至6月11日凌晨2時為止，暫時有18間中學的學生發起罷課聯署。參與的學生所就讀的學校如下(排名不分先後)：

藍田聖保祿中學 協恩中學 拔萃男書院 嘉諾撒培德書院 東華三院黃笏南中學 陳瑞祺(喇沙)書院 圓玄二中同學 順德聯誼總會梁銶琚中學 華英中學 英華書院 喇沙書院 何東中學 港大同學會書院 天主教喇沙會張振興伉儷書院 鄭植之中學 中華基督教會蒙民偉書院 梁式芝書院 鄧鏡波學校

就上述列表內的學校，現任警務處處長盧偉聰及運輸及房屋局局長陳帆，其母校即為喇沙書院；至於公務員事務局局長羅智光，則曾就讀拔萃男書院。

「家長聯盟」亦於昨晚在FB專頁上，張貼了「12/6 罷課信範本」，予家長下載填寫交到校方知悉學生罷課：「讓家長可在與子女有充分共識下；加上能力所及的範圍內作出響應於12/6的罷課行動。」

此外，數名中學教師及退休教師，發起了「教師『反送中』罷課聯署」，名單中列出多名教師及退休教師的姓名，並指截至昨日晚上9時半，已有逾3300人聯署。該聯署網站指，