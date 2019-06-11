【逃犯條例】歷屆大專學生會發聲明　緊急呼籲港人明日到立法會

民陣前日（9日）發起的反對修訂《逃犯條例》大遊行，大會宣布有103萬人參加，警方則稱高峰人數僅24萬人。特首林鄭月娥昨日（10日）見記者，堅拒撤回修例，立法會明日（12日）將就修例恢復二讀，政府回應引起各界不滿，除社福界提出明日請假外、新巴職工會呼籲車長按章工作。 歷屆大專學生會今（11日）亦發聲明，呼籲市民於6月12日全面罷工、罷市、罷課，並前往立法會外密切留意事態發展，形容「送中惡法等同將香港與中國的司法屏障一夜盡毀」。

歷屆大專學生會內閣就逃犯條例修訂發緊急呼籲，請求港人，於6月12日全面罷工、罷市、罷課，並前往立法會外密切留意事態發展。（香港恒生大學學生會Facebook）

歷屆大專學生會內閣就逃犯條例修訂發緊急呼籲，請香港人於6月12日全面罷工、罷市、罷課，並前往立法會外密切留意事態發展。目前參與聯署的組織分別來自香港中文大學、香港科技大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港恒生大學、香港高等教育科技學院及明愛專上學院及明愛白英奇專業學校，由2003年至2019年不同屆的59個學生會。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人上街，警方指高峰時有24萬人。（資料圖片 / 林若勤攝）

就6月9日過百萬港大上街參與反修例遊行，聲明中稱，政府無視香港人撤回條例修訂的要求，視民意如無物，更縱容警察於深夜以完全不對等的武力暴力對待留守抗爭的市民，認為其態度囂張，行為令人髮指。

聲明又指，送中惡法等同將香港與中國的司法屏障一夜盡毀，會令港人的自由及人權受到威脅，香港亦會失去國際社會中的特殊貿易地位以及稱譽東亞的營商環境。聲明更形容，香港在政治及經濟上無可避免會全面淪喪。