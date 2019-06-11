【逃犯條例】52個社福、宗教團體發起6.12罷工　張超雄：迫不得已

逃犯條例修訂飽受非議，前日引發大批市民上街抗議，而政府表明不會撤回方案。52多個社福界和宗教團體發起於6.12草案二讀時罷工行動。 工黨立法會議員張超雄表示，社福界罷工是「林鄭逼出來」，「在大是大非的關頭迫不得已」。他指，社福界罷工是萬般不願意，但社福界亦認為需維護社會公義，因今次逃犯條例修訂影響遠遠大過其他方面。他又指，如政府繼續冥頑不靈，不排除二讀期間香港出現「三罷」，到時或會令社會癱瘓。 罷工團體代表表示，預計至少有500名同工參與罷工，希望做到示範作用，令其他界別加入。

工黨立法會議員張超雄表示，社福界罷工是「林鄭逼出來」，他指，社福界罷工是萬般不願意，但社福界亦認為需維護社會公義，因今次逃犯條例修訂影響遠遠大過其他方面。（張浩維攝）

罷工行動包括兩個社福界工會的44個社福機構和8個宗教界及其他團體參加。

社福界立法議員邵家臻辦事處代表表示，如果林鄭漠視「反送中」民意，社福界應組織罷工，向林鄭抗議，「社福界有應有之義，做帶頭示範。」

社會工作者總工會倫智傑表示，罷工是「最困難但最正確的確定」，因社福界要保持對服務對象的責任，而現時法例下罷工權沒有100%保障，同工可能面對曠工和擅離職守的指責；又希望機構了解到香港面對的狀況，作出彈性安排，並希望有足夠智慧和決定參與；社總又對可能受影響的服務對象致歉。

社會福利機構員工會曾紀南則提到，罷工的形式並非「請假」，如果同工因罷工遭到打壓，會全力支援爭取應有權益。（張浩維攝）

社會福利機構員工會曾紀南提到，罷工的形式並非「請假」，如果同工因罷工遭到打壓，會全力支援爭取應有權益。

此外，也有參與罷工的機構代表指出，除緊急服務外，機構的其他工作會「全暫停」。

張超雄表示，罷工時間及範圍，還需要商議醞釀，罷工會因應立法會修例時間表，不排除6月12日之後再發動罷工。他又解釋，有些同工的工作，是照顧傷殘人士等服務使用者，如停止服務，會造成被照顧者有生命和基本健康受威脅，因此不建議在這些崗位上罷工。他強調，罷工的原則是不會影響服務受眾生命及健康，如發生家庭暴力等緊急情況，也會作緊急處理。

社總倫智傑補充，業界過往有經驗平衡緊急服務需求，相信同工和機構有智慧安排人手維持基本服務，他又強調，罷工會遵守專業守則，將服務受助者福祉放在首位。