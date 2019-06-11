【逃犯條例】中學校長會發聲明：不贊成師生罷課　促港府暫緩立法

《逃犯條例》修訂明日(12日)恢復二讀辯論，有網民醞釀發動「三罷」，即罷市、罷工、罷課，呼籲市民響應，冀以民間力量向政府施壓。香港中學校長會執委會今(11日)發表聲明，表明不贊成師生以罷課表達訴求，又促請政府暫緩立法，廣泛聆聽民意，避免社會對立惡化。執委會發言人受訪時指，罷課呼籲事出突然，不少學校未及準備，且現時正值考試月份，為免影響學習進度，建議學生另選公開表態或討論等，以示立場。

中學校長會執委會今(11日)發表聲明，表明不贊成師生以罷課表達訴求，又促請政府暫緩立法。(中學校長會官網截圖)

香港中學校長會執委會發聲明指，極度關注當下香港因《逃犯條例》修訂而出現的社會爭拗，以及其對學生身心發展影響。聲明續指，學校是促進學生學習和成長的地方，讓學生有機會慎思明辨、尊重多元和溝通共融，遂不贊成師生以罷課表達訴求。執委會又表示，深盼政府暫緩立法，廣泛聆聽民意，避免社會對立惡化，又呼籲教育同工謹守崗位， 守護學生褔祉。

香港中學校長會義務總幹事黃謂儒接受查詢時表示，罷課事出突然，相信大部分學校未及安排相關應變方法，且昨晚亦接獲個別學校校長聯絡，遂發聲明作出呼籲。



執委會：正值考試月份 相信家長對罷課有保留

他續指，執委會一直以學生利益出發，現時是學校考試月份，不少學生需要應付考試，倘選擇罷課，相信家長會有保留，他認為，罷課以外，學生可考慮與師長、同學討論，或公開表態以示立場，「建設性唔會少過罷課。」

黃又指，港府從無就修例與大眾或教育界展開對談，他相信影響絕不限於商界，本港不少學校亦會安排學生參與內地交流團，師生難免會有所憂慮。他又指，執委會過去亦有就雨傘運動、反國教等作出呼籲，他又知悉有不少校長老師於雨傘運動期間，擔心學生安危，凌晨時份致電學生盡快回家。

日前反「逃犯條例」遊行觸發大批港人上街，再有網民及學生發起聯署，號召市民罷市、罷工、罷課。(資料圖片)

退休教師黃耀堃等4名前大學講師、教師及現職中學教師，近日於網上發起「教師『反送中』罷課聯署」；網上亦開始陸續有多間中學學生發起罷課聯署，要求校方酌情，將考試延期。家長聯盟則呼籲家長帶領子女響應罷課，表達不滿。

教育局昨表示，反對任何罷課主張，稱平和、有序的校園環境和氣氛，對學生的學習、成長至關重要；任何課堂時間，包括學期末考試或考試後學校安排的活動，都是學生寶貴的學習經歷，不應受到干擾。