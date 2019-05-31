【東涌念園】申建電錶房疑斬件式起骨灰龕　恐引發村屋建龕場潮

東涌念園案自2015年起擾攘多年，經歷多場政府與發展商司法對抗，就違反地契中「經營厭惡性行業」的理據上爭持，最終發展商獲判勝訴後，政府遭高院駁回上訴後放棄再「終極上訴」。事隔約1年，記者發現有人最近就涉事地段向城規會申請電錶房和挖土工程，而東涌念園正向食環署申請私營龕場牌。有關注組織和村民擔憂，發展商正為經營龕場舖路，勢在獲得龕場牌，萬一成事，不但村民生活難以安寧，亦引來其他地方仿傚謀利，牽連甚廣。有關現電錶房及挖土工程申請，今日在城規會審議。

事緣早於80年代已成廢村的東涌稔園村，在約11年前賣地予「建世投資有限公司」。該公司於2012年向地政總署申請重建七幅舊批租約屋地，但同年趁食衞局就私營骨灰龕發牌制度諮詢公眾時提交意見，指公司「在稔園村經營一所靈灰花園『東涌念園』」，可提供3萬個龕位，仿照日本京都寺院管理模式，聲稱龕位享有權至2047年6月30日和有合約保證等。惟該地當時只屬「爛地一片」，被指意圖以政府文件取信於消費者，藉機預售骨灰龕位，加上涉事範圍為鄉村式發展，2015年被揭發疑違規改建龕場。

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地政總署隨後以違反地契中「經營厭惡性行業」為由收地，2017年發展商入稟高院挑戰當局的決定並獲判勝訴。當局其後提出上訴，但法官認為龕場只要管理得宜，便不屬厭惡性行業，而且村民居住地習慣與先人為鄰，上訴遭駁回。地政總署最終放棄再上訴至終審法院，解釋龕場仍須按《私營骨灰安置所條例》，取得相關牌照和法例才可合法經營。

事隔約1年，記者發現，有人就涉事地段向城規會申請一個面積約3平方米電錶房（為期5年）和挖土工程，但無列明用途。另據食環署最新私營骨灰安置所發牌申請名單，「東涌念園」目前牌照申請狀況為「正在處理中（申請人尚欠提交部分文件）」。不過，記者於09年一份立法會發展事務委員會的文件發現，當時「建世投資有限公司—在離島區興建靈灰安置所 」項目，不獲土地及建設諮詢委員會支持，原因委員會認為是項目面對規劃、地政、交通配套等複雜問題，令該項目難以推展。

另外，「建世投資有限公司」亦有新動態。該公司由鄭容興及黎德成持有，鄭同是為「東涌念園文化機構有限公司」創辦人，更是地政總署退休官員，曾擔任總地政主任及北區地政行政助理等職位。不過，「建世」最新周年報告，董事名單中不見鄭容興。

發展商就涉事地段向城規會申請一個面積約3平方米電錶房（為期5年）和挖土工程。（陳浩然攝）

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記者日前與謝世傑到場視察，發現「東涌念園」範圍，四周被大門封鎖，就連有一條通往稔園的政府公家路，都被霸佔和鎖上，門口有多部閉路電視。「念園」的左方多了一個建構物，疑為電錶房，與城規會申請文件顯示的位置相若。

守護大嶼山聯盟召集人謝世傑恐東涌念園獲龕場牌後，引來其他地方仿傚謀利。（陳浩然攝）

謝世傑認為，發展商正為申請私營龕場牌「舖路」，當中先需更改土地用途、符合基本設施、消防和衛生要求等，現在模糊地先向城規會「做一些發展」為名建設電錶，「斬件式」準備申請，加大獲支持機會。他又提出，政府在念園案的敗訴牽連甚廣，龕場萬一獲發牌會令大嶼山其他舊屋地契地方仿傚，毋須補地價改建龕場謀利，嚴重破壞生態和原居民生活。

藍輋村村代表李業興擔憂龕場進駐，居民生活不得安寧。（陳浩然攝）

東涌谷藍輋村，具過百年歷史，村民原本一直過着悠遊自在過着日出而作，日入而息生活。不過，約四年前旁邊的稔園村「空降」龕場，令村民抗爭之路。藍輋村村代表李業興的祖屋門口至今仍掛上抗議橫額，但橫額疑遭人剪爛。

李業興稱，原本並以為稔園村舊屋重建，後來才獲知建龕場。自龕場入主後，近年發現特別有很多閒雜人出入，「過去每逢春秋二祭，都有人帶人來拜祭，平日雕龍雕鳳的人也有，曾有人被偷東西，所以我們就加了閉路電視，我們本來不需要，一打開門就睡到天光」。

李又稱，原本幾家人打算回來修建祖屋，現都打消念頭，「現在很多婦孺得知有龕場都不敢回來，不知自己時運低不低。之前判書稱村民居住地習慣與先人為鄰，但以往村民都會先商議龕位位置，又請風水師視察，大家互相共識才擺放。現在無端端有三萬多個龕位在家門口，始終不是自己祖先，誰不怕？」他續指，龕場進出須經過東涌道及石榴埔村內私人及政府非正式的道路，未來交通恐水泄不通，形容若龕場正式落成「未來的日子恐不得安寧」。