政府推2萬骨灰龕位　5月15日起可申請　上次落選者多一個抽籤機會

「陰宅」輪候平均等4年，市民對骨灰龕位需求大，政府終再推出公營骨灰龕位，今（2日）公布申請詳情。

食環署推出位於屯門曾咀及灣仔黃泥涌道的靈灰安置所，合共21235個龕位，市民由本月15日起可遞交申請。食環署最新引入抽籤比重形式，若申請者在同一龕位中存放多於一位先人的骨灰；或申請者在上一次公眾編配未能中籤，均可獲發多一張「抽籤紙」，增加中籤機會。

新一批公營龕位將加設使用期限，由永久存放改為設立20年的安放期限，之後每10年需續期一次，無續期的龕位，所擺放的骨灰將被清走。