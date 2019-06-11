許智峯對「行得番出嚟」表示感恩　冀社會將焦點放在《逃犯條例》

民主黨立法會議員許智峯，因在立法會大樓內搶走保安局女行政主任的電話，今（11日）就普通襲擊等三罪被判240小時社會服務令及罰款3800元。許在判刑後，在支持者及黨友陪同下會見傳媒，他對於「行得返出嚟」表示感恩，但強調不會因本案而退縮，會繼續在議會內外抗爭，並用較好方法處理，亦冀社會將焦點放在《逃犯條例》上。

許智峯到庭接受判刑，民主黨黨友鄺俊宇亦現身支持。（羅君豪攝）

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多名民主黨戰友現身支持

今天到庭旁聽的人士甚多，庭內幾乎坐無虛席，不少支持者在散庭後鼓掌支持許，許亦面露欣喜神色，雖然事件發生後，不少黨內外的人曾批評許的行為，但其黨友林卓廷、尹兆堅及鄺俊宇今天均現身到法庭支持，並一直站在許的身邊。

可能係最後一分自由

許在庭外先感謝家人在過去一年飽受壓力的情況下，仍全力支持他，亦對「行得返出嚟表示感恩。他指案件今天有個終結，但他認為個人的得失微不足道，希望社會不要再將焦點放在本案，反而應將精力、時間、焦點放在《逃犯條例》，又稱這「可能喺最後一個重要嘅戰場、最後一分自由」，而他亦會專注抵擋條例通過。

會檢討更好的抗爭方法

他表示不會因本案而退縮，會繼續在議會內外抗爭，但會自我檢討，用較好方法處理，絕不會令支持者及港人失望。對訴上訴與否，他指尚未決定並會與律師再作商討。