許智峯搶女EO手機被裁襲擊等罪成　判社會服務令240小時及罰款

民主黨立法會議員許智峯不滿保安局派出「狗仔隊」記錄議員行縱，在立法會大樓內搶走一名女行政主任的手機，早前被裁定普通襲擊、不誠實取用電腦及阻礙公職人員執行職務等3項罪名成立，案件今（11日）在東區法院判刑，裁判官早前為許索取社會服務令報告，裁判官認為許的行為對公務影響不大，亦無個人得益，女事主雖有受驚，但無肉體受傷，亦相信許重犯機會低，故判許社會服務令240小時及罰款3800元。許在庭外稱，他由始至終都是針對政府做法，並不關該女職員事，他亦希望大家不要把焦點集中在他的案件上，而是應關注《逃犯條例》的抗爭。

許智峯被指去年在立法會內，搶走一名保安局女行政主任的電話，被控普通襲擊、不誠實取用電腦和阻礙公職人員執行公務等三項罪名。（資料圖片/張浩維攝）

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許著大家把焦點放在《逃犯條例》

許智峯被判社會服務令後，現場支持者即拍掌歡迎。許在庭外感謝家人及支持者之餘，亦著大家不要把焦點放在他身上，而是應該放在《逃犯條例》的戰場，他又感恩今天能「行番出嚟」，可以繼續同全港市民抗惡法，並稱不會因為本案而放棄抗爭，但會檢討方法。至於會否上訴，許稱仍未決定，但重申他由始至終只是針對政府，認為政府帶在先不尊重議會，與該女職員無關，亦對該女職員感到抱歉。

許智峯被裁定３項罪名成立

被告許智峯（36 歲）被裁定於2018年4月24 日，在立法會大樓內目的在於使他本人或他人不誠實地獲益而取用電腦，即一部屬香港政府的手機；襲擊女子梁諾施，以及阻礙公職人員梁諾施執行公務。

辯方今早求情指，許的社會服務令報告非常正面，他有真誠悔意，望法庭考慮他在家庭中為經濟支柱，亦負責照顧孩子，判監或對其家庭影響非常大。但裁判官仍質疑許不認罪，又在庭上指控事主態度閃縮、犯下嚴重罪行等，與其悔意似乎有抵觸。

許搶走手機被入男廁

案情指，女事主梁諾施為保案局的行政主任，案發當天她為政府「通傳應變小組」，負責在一地兩檢委會議期間，記錄立法會議員的位置。當日早上許進入電梯大堂時，問女事主在做甚麼，事主稱不方便答，許便搶走她手上的紙張及手提電話，並即衝入男廁。期間，該手機有5個文件檔案傳至許的電郵，之後該電郵被刪去。許離開洗手間後，許將手機交給運房局政治助理符傳富。

女事主被搶手機後，部門即另交一部平板電腦予她，叫她繼續記錄，不久後又稱行動取消，女事主亦即休假，翌日報警。

官指女事主行為未干涉他人私隱

裁判官鄭念慈裁決時指女事主只是返工，認為她的行為未侵犯他人私隱，而許亦無權干涉他人在立法會內如何作紀錄，亦未有權力自行執法及蒐證。

許曾向法庭稱政府公然違法和隨意踐踏議會，故縱使其行為不獲法庭接受，甚至超越社會規範，他只單純希望為不公制度帶來改變，他同時承認當日行為有錯，對梁感到十分抱歉，承諾檢討事件。許今早在庭外亦稱，會繼續跟進立法會內「狗仔隊」的事宜。

案件編號：ESCC2544/2018