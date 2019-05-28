【許智峯案】三控罪成　民主黨內部對判刑樂觀　料年底能戰區會

民主黨立法會議員許智峯被指在去年4月，於立法會內搶走一名保安局女行政主任的電話，被控普通襲擊、不誠實取用電腦和阻礙公職人員執行公務等三項罪名，案件昨天（27日）在東區裁判法院宣判，三項控罪均罪成，法官把案件押後至下月10日判刑。 綜合民主黨多名議員和中委分析，認為許智峯被判入獄逾3個月的機會很低，故對法庭判刑感樂觀。至於目前被凍結黨籍的許智峯能否代表民主黨出選各級選舉？黨主席胡志偉早前接受《香港01》查詢時表示，紀律委員會在判刑後會展開紀律聆訊，若許智峯維持黨籍，則可通過黨內「9+1」機制，代表民主黨參選。 外界關注，許智峯會否因此案而喪失雙料議員資格。若許智峯被判入獄3個月以上，將即時喪失區議員議席。至於其立法會議席，根據《基本法》，若許智峯判囚1個月以上，需經立法會出席會議的議員三分之二通過，才會喪失議員資格，泛民目前仍手持逾三分之一議席，因此無論判決如何，許智峯料能保著立會議員資格，惟根據《立法會條例》及《區議會條例》，倘許智峯被判入獄3個月以上，未來5年將不能參加區議會選舉和立法會選舉。

智峯被指去年在立法會內，搶走一名保安局女行政主任的電話，被控普通襲擊、不誠實取用電腦和阻礙公職人員執行公務等三項罪名。（資料圖片/張浩維攝）

紀律委員會在判刑後展開聆訊

區議會選舉將於今年11月舉行，據了解，民主黨各支部於上月底決定參選名單，惟被凍結黨籍、現任中西區區議員的許智峯不在名單之列。胡志偉解釋，由於許智峯的黨籍仍在凍結狀態，故許現階段無資格參與黨內遴選。

他指出，該黨已決定把許智峯涉搶手機事件，交由紀律委員會處理，紀委會將在法庭判刑後，展開紀律聆訊。胡志偉續指，聆訊結果只有兩個可能性，分別是維持黨籍和革除黨籍；若許智峯最終成功維持黨籍，可通過黨內的「9+1」機制，成為代表民主黨出選的參選人。

不少民主黨中人認為，雖然許智峯涉搶手機事件發生後，在社會引起軒然大波，不過普遍相信判刑不會多於3個月，甚至認為許智峯最終毋須因事件入獄，加上隨著《逃犯條例》修訂等爭議，認為社會已消化搶手機事件。

有黨內領導層亦表明，若許智峯最終被革除黨籍，但仍有資格出選區議會選舉時，民主黨不會派其他黨員到許智峯所屬選區參選。至於許智峯能否代表民主黨出戰明年立法會選舉，不少民主黨中人認為言之尚早，不過認為許智峯的行情仍看高一線。

至於許智峯會否因此案喪失雙料議員資格，若許智峯被判入獄3個月以上，將即時喪失區議員議席。至於其立法會議席，根據《基本法》，若許智峯判囚1個月以上，需經立法會出席會議的議員三分之二通過，才會喪失議員資格，泛民目前仍手持逾三分之一議席，因此無論判決如何，許智峯料能保著立會議員資格，惟根據《立法會條例》及《區議會條例》，惟許智峯被判入獄3個月以上，未來5年將不能參加區議會選舉和立法會選舉。

胡志偉表示，紀律委員會在判刑後會展開紀律聆訊，若許智峯維持黨籍，則可通過黨內「9+1」機制，代表民主黨參選。（資料圖片/羅君豪攝）