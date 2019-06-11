【逃犯條例】聖公會鄺保羅發牧函：各界平心靜氣、合法表達訴求

政府擬修訂《逃犯條例》引發的爭議持續升溫。繼天主教香港教區後，聖公會大主教鄺保羅今日（11日）亦就事件表態，呼籲各界平心靜氣討論如何解決爭議，避免社會陷入混亂，青年人亦應以合法方式表達訴求。

鄺保羅呼籲各界平心靜氣討論如何解決爭議。（聖公會網站截圖）

鄺保羅發表牧函，提到理解香港特區政府修訂《逃犯條例》的原意是為了填補法律漏洞，但事件的爭議觸發各方面的深度不安與憂慮，甚至是不理性的暴力衝突，令社會嚴重撕裂。

鄺保羅呼籲各界，無論是反對或贊成修例，都應平心靜氣、放緩步伐、理性思考，討論如何解決爭議，避免社會陷入混亂。他又希望，各界人士以合法方式表達訴求，尤其青年人不應以身試法，對自己、身邊的人及社會帶來傷害。鄺保羅呼籲所有基督徒，要為香港社會的安定與福祉懇切禱告，祈求爭議圓滿解決。

聖公會教省秘書長管浩鳴曾表態支持修例

鄺保羅在聲明中，並無表達支持或反對修例。5月25日，中聯辦召見政協、港區人大要求支持逃犯條例修訂之後，身兼北京市政協委員的聖公會教省秘書長管浩鳴，接受報章訪問時表態支持修例，表示相信教友不會因宗教原因而被引渡至內地。

天主教香港教區今日（11日）呼籲，政府不要在未充分回應法律界人士及市民疑慮前，就倉卒修例。