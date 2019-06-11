【逃犯條例】教協號召教師6.12集會　促辦學團體站在人民一方

政府修訂《逃犯條例》引來強烈反彈，過百萬市民日前上街反修例，然而政府表明無意撤回修例。早前亦呼籲會員遊行的教育專業人員協會（教協）今（11日）召開記者會，宣布將於明日立法會恢復二讀草案時，號召教師出席民陣在立法會外集會，又呼籲校方可作彈性安排，讓教師行使公民權利。

馮偉華指，6.9遊行百萬人上街令人喜出望外，帶來一絲希望，但政府回應「冷水照頭淋」，特首也視民意為糞土，已無資格擔任特首職位。（洪嘉徽攝）

教協會長馮偉華表示，特首林鄭月娥以驕橫、「校長」態度，不聽民意，將法例放上立法會二讀，令教育界憤怒。他又指，6.9遊行百萬人上街令人喜出望外，帶來一絲希望，但政府回應「冷水照頭淋」，特首也視民意為糞土，已無資格擔任特首職位；教協則正計畫以連環行動，表達對修例不滿。他強調，教師聲音強烈，訴求是撤回修例。

葉建源：議案須2至3星期才能處理

教育界立法會議員葉建源表示，建制派在立法會有人數優勢，「佢哋贏梗」，在議會通過沒有難度，他質疑，「林鄭為何能當100萬人遊行是見唔到呢？」教協理事會認為，修例不義，只能將教育界議員繼續向政府表達。他又表示，草案有150多個修正案，民主派也會用盡每人15分鐘發言，澄清議案至少要2至3星期才能處理。

他指，收到消息，教育局與各辦學團體會晤，要求勸說，不讓老師參與反修例活動。教協希望辦學團體站在市民一方，用會晤告訴政府，政府應反映人民聲音，撤回修例。

葉建源指，教協有1973年罷課經驗，會與會員代表大會商討出恰當做法，該會也會用會員問卷的方法詢問教師意見。（洪嘉徽攝）

葉建源呼籲辦學團體體諒教師參與集會，又表示知道許多學校正在考試，希望校方寬容彈性安排，讓老師儘量日間也可參與集會。

教協將儘快落實罷課

對於罷課，葉建源就指，星期六會召集會員代表商討對策，包括全港教師罷課行動，他形容，罷課行動重要，是對惡法的一種強烈表示，是教師、家長、學生的一個總體表達，非常重要。他強調，教協會克服種種困難，儘快落實罷課，教協也會商討指引，照顧不同類型學校家長會、學生需要，希望安排妥當，他指，教協有1973年罷課經驗，會與會員代表大會商討出恰當做法，該會也會用會員問卷的方法詢問教師意見。

葉建源強調，教協主張和平理性，但也堅定追求社會進步，希望參加者用和平理性和堅定態度表達，希望警方克制，參加者注意人身安全。他讚揚最近的100萬人大遊行，是良好示範。

他又指，事態去到如此嚴峻地步，責任在政府，如政府繼續不聽民意，可能令事態發展到更嚴峻的地步，呼籲政府三思，撤回惡法。

馮偉華：應尊重罷課學生

馮偉華又表示，罷課的日期和形式，包括是否以「罷課不罷學」形式進行要經商討後決定。

今早林鄭提到一些學生罷課，是採取激進行為，呼籲不應將學生推到政治事件前線。馮偉華則指出，如學生行動是深思熟慮，應當尊重，但教協的立場是和平理性。

馮偉華又指，對青年人在9日凌晨以衝突方式表達不滿，感到傷感，但強調事件始作俑者是政府，「佢哋要上第一線面對衝突我哋都唔想。」葉建源則要求林鄭反思，指林鄭不聆聽的民意，令不止讓年輕人，中年人、老年人各年齡層人士都非常非常激憤。