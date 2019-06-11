【逃犯條例】立法會示威區即時關閉　梁君彥：最快下周四表決

政府修訂《逃犯條例》備受爭議，立法會明日（12日）將就修例恢復二讀。立法會主席梁君彥表示，已預留66小時處理《逃犯條例》修訂，預料下周四將會表決。 他稱有關時間是參照去年審議一地兩檢法案的情況，強調若議員不斷提出程序、點人數的話，會考慮減少審議時間。 梁君彥會見記者期間，議會陣線議員朱凱廸、范國威、區諾軒、陳志全等手持「反送中」橫額向梁君彥示威，導致梁君彥中途需離場，未能回答記者提問。

梁君彥會見記者期間，議會陣線議員朱凱廸、范國威、區諾軒等手持「反送中」橫額向梁君彥示威，導致梁君彥中途需離場，未能回答記者提問。（洪嘉徽攝）

預留66小時 周五及下周一、二加會

政府修訂《逃犯條例》備受爭議，立法會明日（12日）將就修例恢復二讀，有網民在網上發起罷工、罷市等活動，民陣亦號召周三早上10時在立法會外集會，直至會議結束。

梁君彥表示，已預留66小時處理《逃犯條例》修訂，他稱5小時為質詢環節，另外61小時審議法案，本周三、四預留17.5小時，並再在本周五及下周初加會，周五加開4小時；下周一、二加開22小時，以及下周三、周四預留17.5完成審議。

被問到66小時的審議時間，即每名議員只可以發言不足一小時，梁君彥強調審議時間已參照一地兩檢的審議時間及過往不同法案的辯論，認為審議時間適合，亦是相對寬鬆，他稱只有10條條文，比起一地兩檢的13條條文更少。

另梁君彥稱，立法會日前受到激進的示威衝擊，情況混亂。故明日恢復《逃犯條例》修訂二讀，預計保安威脅會更嚴峻，他稱與行政當局商討後，決定將明早11時的特首質詢環節改期。

立法會外有大批警察巡邏。（張浩維攝）

立法會示威區即時關閉

另外，立法會秘書處今日發出通知，指秘書處已就立法會所面對的保安風險與警方聯絡，並已尋求警方協助，在有需要時維持指定示威區及立法會廣場的公共秩序。根據警方意見，秘書處建議而行管會已通過特別安排，由即時起直至另行通知，立法會將會暫時關閉示威區，並會要求警方在示威區及圓鼓底其他範圍候命和巡邏，以處理突發事件。

秘書處指，視乎立法會綜合大樓圓鼓範圍及附近一帶的情況，立法會會發出黃色或紅色警示。在黃色警示下，進入立法會綜合大樓的所有人士，包括但不限於立法會議員、議員的訪客、議員的職員、公職人員、立法會秘書處職員及媒體代表，均須接受安檢程序等。而一經發出黃色警示，所有屬於議員職員的通行證均會預設為失效。每位議員最多只可有5名職員在立法會綜合大樓內辦公，只有事先已將姓名提供予秘書處的議員職員的通行證才會繼續生效。