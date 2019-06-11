【逃犯條例】8大專生被捕　學生會：政府強硬回應才升級絕無預謀

6月9日反對政府修訂逃犯條例大遊行，民陣指有103萬人上街，警方指高峰期有24萬人。人數眾多但港府不為所動，在晚上11時許發出聲明，表明不會撤回修訂草案，及至午夜，有示威者將行動升級，衝擊立法會，後警方稱當晚共有19人被捕，並形容衝擊者是「有組織、有預謀的滋事分子」。 大專院校學生代表今（11日）反駁指，被捕者最少有8人為大專生，強調學生是因為政府漠視民意，才令局勢升溫，絕非有組織、有預謀，「試想像一班學生，只是想為他們的家園去盡一分力，用一個血肉之軀去抵擋警方過份的武力，竟然面對一個這樣的指控，是否合理呢？」

大專學界七間院校今天舉行聯合記者會，呼籲同學罷課。（羅君豪攝）

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學生稱被政府強力立場激怒 絕無預謀

大專學界七間院校今天舉行聯合記者會，呼籲同學罷課，另指出在6月10日凌晨的升級行動中，最少有8人被捕，4人屬中大，2人為浸大學生，2人為演藝學院同學，另各院校都稱有多名學生被登記身份證。

浸大學生會外務副幹事梁兆玉指出，當晚在舊灣仔警署外被包圍的大多是大專生，而在立法會的衝突，亦是因政府漠視100萬人的訴求而觸發，絕非有組織、有預謀，「如果係有預謀、有組織，為什麼在現場找不到很多武器，找不到相關的武力？」

她直言，示威者是用肉身去抵擋警方過分的武力，「試想像一班學生，只係想為他們的家園去盡一分力，用一個血肉之軀去做呢件事，竟然面對一個這樣的指控，還是否合理呢？」

警方誤認為城大學生衝擊夏慤道 強光照射眼睛

而城大學生會臨時行政委員會外務副會長邵嵐更透露，城大學生在周日遊行，當行到近海富中心的夏慤道時，突然被警方以強光照射眼睛10多秒，「可能因為附近有示威者想衝出馬路，但他們無識別，而我們身穿城大T恤和手持城大旗幟，警方設想我們是滋事份子，或者藉警告我們去警告其他人。」

她補充，同學當時十分和平理性，只叫警方「開路」，但警察仍高叫「認住呢班City（城大）嘅人！」令她感到被威嚇，批評警方針對學生。