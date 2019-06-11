【逃犯條例】泛民議助不滿受限制出入立法會　要求與梁君彥見面

立法會行政管理委員會今日（11日）發通告，要求若發出黃色警示，議員須向立法會秘書處提交最多5名職員姓名，並只有該批的職員的通行證繼續有效，其他職員的則會失效。逾30名泛民議助不滿安排在立法會前見記者，並要求與立法會主席梁君彥見面，表示「議助不是逃犯」。

泛民議助不滿受限制出入立法會，要求與立法會主席梁君彥見面。（洪嘉徽攝）

行管會今日發出通告限制議員助議進入立法會大樓，逾30名議助不滿安排在立法會外見記者。他們高叫口號「議助不是逃犯，譴責行管會！還議助尊嚴，撤回決定。」

在本周一（10日）起，行管會已禁止議助進出立法會一至三樓。另按今日的新安排，當黃色警示生效時，議員須向立法會秘書處提交最多5名職員姓名，並只有該批的職員的通行證繼續有效，其他職員的則會失效。同時，所有議員及議助必須接受安檢。

泛民議助不滿受限制出入立法會，要求與立法會主席梁君彥見面。（洪嘉徽攝）

他們批評，這個行政決定是針對議助辦事處，秘書處職員無相關安排，對此感憤怒。

他們又認為議助與立法會議員的關係是唇齒相依，安排使議員未能順利在議會中執行公務，要求與立法會主席梁君彥會面表達訴求。