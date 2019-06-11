【非洲豬瘟】鮮肉大聯盟促政府增內地活豬數量　警告下周或罷市

食物及衞生局在5月31日公布同月第2宗非洲豬瘟個案，上水屠房再度關閉銷毀活豬及消毒。新鮮豬肉上周五（7日）恢復供應，惟內地豬隻數量大減，過去數天介乎967隻至1,612隻之間。早前豬肉行總商會理事長許偉堅接受《香港01》訪問表示，在正常情況，星期一應有3,000至4,000隻內地豬到港，但剛過去的周一（10日）僅1,200多隻內地豬供港，不及下限一半，拍賣價大升至創歷史新高。 鮮肉大聯盟於今日（11日）在政府總部外，向食物及衞生局副局長徐德義以及一眾立法會議員請願，並遞交請願信，希望港府向內地反映現況，將供港活豬數量回復至正常水平。鮮肉大聯盟稱若情況未有改善，會將行動升級，有可能於下周罷市。

本港驗出兩宗非洲豬瘟後，供港內地活豬數量銳減。（資料圖片）

聯盟​指一半商戶未能正常營業

鮮肉大聯盟表示，今次殺豬後情況變差，上周六（8日）只有966隻活豬供港，數量較平常少四分之三。因應供應量少，拍賣價格每擔由平均2,000元升至3,500元，急升1.75倍，對業界及市民造成困擾，相信價格亦會持續上升。

聯盟又指，有鮮肉零售店巳停工超過16日，復市後超過一半商戶未能正常營業，從業員沒有正常運作一個月。聯盟擔心，街市員工手停口停，不少豬肉從業員被迫放假，沒有正常收入，若情況再持續，長遠甚至連鮮豬業整個供應鏈，擔心活豬行業面臨倒閉潮。

鮮肉大聯盟促政府介入，增加內地來港活豬的數量。（鮮肉大聯盟提供）

聯盟希望政府協助向國家反映現況，盡快恢復足夠活豬數量供港，提供每天正常活豬數量，即4,000至4,500隻。鮮肉大聯盟揚言若情況未有改善，會將行動升級。