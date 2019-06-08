【非洲豬瘟】豬價創歷史新高　拍賣價一擔3600元　豬商：聽日仲貴

本港上月發現兩宗非洲豬瘟個案，導致上水屠房兩度關閉清洗，上水屠房趕及端午節前夕(6日)重開，至今已踏入第3日；明日供港豬隻只有1588隻，每擔拍賣價高達3593元，創歷史新高！豬肉行總商會理事長許偉堅表示，他在這個行業工作已56年，從未見到豬肉價格如此高昂，「如果股票市場都係咁就好！日日升！」他又坦言，豬肉拍賣價很大機會高達4000元一擔。

今日的豬肉拍賣價達一擔高達3593元，創歷史新高。（資料圖片／張浩維攝）

食物及衞生局局長陳肇始在5月31日公布第2宗非洲豬瘟個案，並即日關閉上水屠房，屠宰屠場內所有豬隻並進行清潔。上水屠房最終在6月6日重開，重開首日有2012隻豬,，拍賣價為2300元一擔；端午節當日則有1904隻豬，拍賣價為2596隻豬；至今日，豬隻供應進一步減少，只剩1588隻豬，拍賣價更高達3593元一擔。

上水屠房恢復屠宰豬隻後要「日日清」，新鮮豬肉拍賣價近日也「日日升」。（資料圖片）

豬肉行總商會理事長許偉堅坦言，他在這個行業工作已56年，從未見到豬肉價格如此高昂，「如果股票市場都係咁就好！日日升！」許偉堅表示，曾與內地豬場溝通，相信只有1400內地活豬到港，加上本港活豬，相信亦只有1600至1700隻豬，因應明日買入的豬隻是周一供應市場，需求較高，相信豬價會進一步攀升至3800至3900元一擔。「我都唔敢想像，好大機會過4000蚊！」許偉堅稱，政府有責任，因為當局處理非洲豬瘟不當。