【逃犯條例】逸東酒店FB：不反對員工參與明日聚會　IG發布遊行相

民陣本周日（9日）發起反對《逃犯條例》修訂遊行，稱有103萬人上街，警方則指高峰期有24萬人，但政府仍決定在明日（12日）交立法會恢復二讀辯論。民間今日掀起罷工、罷課、罷市行動，不少公司、小店響應，有的也表明不反對員工明日到金鐘參加集會。 鷹君家族旗下的香港逸東酒店，亦在官方Facebook（Eaton HK）發布聲明，表示尊重員工的政治立場，不反對員工就《逃犯條例》參與12日於金鐘添馬公園的聚會。早前，其Instagram平台亦曾發布遊行的相片，並表示「應該被聆聽到的公民聲音」。

Eaton HK作為變革項目的樞紐，我們都追隨共同理念：支持人類進步、追求平等及維護尊嚴，因此我們的團隊亦來自不同的文化背景、信仰及個性，體現社會的多元性。我們不追求同存，而是尊重及包容各人的獨特性，並以此體現在服務中，讓我們逐步成長。為了尊重各位員工的政治立場，我們不反對員工們就逃犯條例修例參與6月12日於金鐘添馬公園的聚會，並支持各員工以自己的方式發聲來愛護香港。因此，我們的服務或會受到有限度的影響，請各位見諒。 逸東酒店管理公司Eaton HK在官方Facebook的聲明

管理公司逸東酒店的Eaton HK，今晚（11日）在官方Facebook專頁表示，為了尊重各位員工的政治立場，「我們不反對員工們就逃犯條例修例參與6月12日於金鐘添馬公園的聚會」，「並支持各員工以自己的方式發聲來愛護香港」，因此服務或會受到有限度影響，盼顧客見諒。

Eaton HK的Instagram主頁，早前亦發布本周日反對逃犯條例修訂的遊行圖片，並配文：「應該被聆聽到的公民聲音。它讓我們看到過百萬香港人通過走上街頭行動的力量，為求讓大家的聲音被聽見，以自己的力量和聲音抵抗惡法」。

早前其Instagram亦發布9日返逃犯條例遊行的圖片。（網絡截圖）

香港逸東酒店位於香港九龍佐敦彌敦道，是一間四星級標準酒店，前身為普慶戲院，1987年結業後成為酒店和商場，現任酒店總裁是鷹君（041）主席羅嘉瑞的長女羅寶璘（Katherine Lo）。

據傳媒報道，羅寶璘曾入讀拔萃女書院，後赴外國升學，留學期間一直關注社會議題，有不少的社運經驗。2014年她應父親邀請為逸東酒店重塑品牌後，酒店一直不避諱社會議題。2018年時在美國華盛頓開幕的新酒店Eaton DC，內部就設有藝術裝置播放特朗普的選舉片段，因而被彭博社稱其為「反特朗普酒店（Anti-trump hotel）」。