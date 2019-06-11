【逃犯條例】陳上城無懼警告發起教師罷工：無動於衷才枉為人師

修訂《逃犯條例》修訂爭議不斷。法案將於明日（12日）在立法會恢復二讀辯論，各界已表明當日會發起罷市、罷課及慢駛等活動。香港兆基創意書院導師及演藝學院兼任講師陳上城，正是動員者之一。他昨日在網上發起聯署，呼籲教育界明日罷工，並到立法會參加集會。短短17小時，已有200名教職師響應。 政府及部份團體早已就罷工罷課行動表示反對，他亦承認教師就政治議題上表態，所承受的壓力並不少。然而，他卻未有卻步，更直言：「如果佢哋（學生）見到老師呢個時候仲無動於衷，係更加壞嘅教育，對教師專業嘅侮辱，枉為人師。」

陳以城昨日晚上7時發起網上聯署行動， 呼籲教育界明日罷工，並到立法會參加集會，至今有200名教職師響應。（張浩維攝）

陳上城在教育界打滾十多年，曾擔任過中學體育教師，現時又於香港兆基創意書院、演藝學院執教。對於明日的罷工行動，他不諱言已做好心理準備，「預咗（校方）會出warning letter（警告信），甚至會影響前途及薪酬……但我會承擔後果。」

無動於衷才是枉為人師

他認為，面對權利正逐漸被蠶食，老師不應只教授書本知識，更要做好身教，而罷課正是教育本港核心價值的另一種方法，「老師最重要岡位係教育好下一代……如果他們（學生）看見老師這個時候還無動於衷，是更加壞的教育，對教師專業的侮辱，枉為人師。」

陳以城除了是教師外，亦兩名小孩的爸爸。他直言很擔憂下一代的處境，故更加要站出來表態。（張浩維攝）

教師表態不容易 有人受壓撤回聯署

事實上，陳上城過去一直積極為不少社會及政治議題表態。他曾參與2012年的反國教運動，聯署要求立刻撤回「德育及國民教育科」。亦是香港電台劇集《獅子山下》2018年系列首集《定風波》的導演，該劇改編銅鑼灣書店店長林榮基，在大陸被捕後八個月，2016年6月14至16日被指令回港數天，領取有讀者客戶資料的電腦帶返內地的真人真事。他曾接受訪問，指「有後無前」，並無拍攝到林榮基在內地的遭遇。

他覺得教師現時若要就政治議題表態，所承受的壓力並不少，不單要考慮前途、校方管理層，更要顧及學生、家長及同工等。他指出，過去他支持反國教運動時，已被當時任教的中學「曖昧提醒」，稱要協調好學校工作，令校內教育不受影響。他指出，今次的聯署行動要求表明教職員的所屬院校，無疑對教師有更大壓力。他坦言，一名有份參與聯署的教師已聯絡他，由於害怕校方施壓，要求刪去其簽名。

他說，有長輩曾在教育界工作多年，起初並不看好其簽名行動，更形容教育界未必如其他界別「先進」。然而，行動至今已收集到200個聯署，結果令他們刮目相看，直言「很難得」。

陳以城承認，若教師要就政治議題表態，所承受的壓力並不少。（張浩維攝）

不敢灰心 仍有抱有希望

民陣周日（9日）曾發起遊行，大會最終宣布有103萬人上街，但立法會明日仍然恢復二讀。他明言，不少年青人已對政府感到灰心，但他卻仍然抱有希望，「有沒有結果不是最重要……就算失敗都聚集到一班老師表態，建立成熟的公民社會。」

他希望，明日的行動可集結力量，使政府及建制派「看得見」，願意將修例的諮詢期延長，甚至擱置計劃。