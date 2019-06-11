【逃犯條例】Big Four會計師彈性上班聲援反修例：以前唔覺咁埋身

6月9日百萬人上街之後，政府表明《逃犯條例》修訂草案將於明天（12日）在立法會恢復二讀辯論，民間掀起罷工、罷課、罷市的呼聲，四大會計師樓之一德勤公司亦發出內部電郵，指明天員工可彈性上班，引發公眾討論。24歲的四大會計師事務所員工Shirley（化名）今日亦正趕工，希望盡快完成工作，預備明日前往立法會守候，反對修訂《逃犯條例》。

四大會計師事務所、人稱Big Four之一的德勤發出內部電郵，提到預計明天金鐘交通混亂，員工可在通知主管後考慮在家工作。內文亦提醒員工注意自身安全，身處人群聚集地點之時，請員工互相協助或向主管求助，並指未來數天因應交通情況可能會再作特別安排。另一間Big Four安永發出內部電郵，准許員工彈性上班工作，包括到其他旗下辦公室或在家工作。信件內容引起網民熱烈討論。

在Big Four工作的Shirley明天將會到立法會，支持反修訂《逃犯條例》行動，由於會計師行工作繁重，她無辦法完全罷工，「我個人會出去立法會，可能會話因交通問題，同上司講聲，一邊keep track自己的工作範圍。」

現職Big Four的員工Shirley（化名）說，以往未試過出席遊行活動，反修訂《逃犯條例》是她人生首次參與遊行。（資料圖片／李澤彤攝）

人生第一次遊行 「以前唔覺咁埋身」

Shirley在6月9日上街遊行，「是我第一次遊行。當日真的好多人，原本預兩至三個鐘完成，我由維園草地走到金鐘地鐵站離開，也用上六個鐘。除了年輕人，也有很多中年人，60歲以上的都願意上街。這麼多人堅持，為了什麼？」

「之前唔覺事件咁埋身，今次覺得息息相關好多，因為修例是挑戰香港司法獨立的第一步。」她說。

會計界也走出來 修例後易墜法律糾紛

「會計師樓跟中國內地好多生意來往，修例後，香港註冊的會計師上大陸做事，好容易墜入金融界別的法律糾紛。」Shirley說。早前會計界立法會議員、專業議政梁繼昌亦受訪指出，會計師若以內地公司提供的資料記賬，而事前不知帳目不實，便會觸犯偽造帳目，或與欺詐財務有關的罪行。

他亦指自己曾認識有為內地公司工作的會計師，即便奉公守法，亦因經濟糾紛被指控訛騙，牽連至刑事罪案中。他建議修例工作應要長時間深入討論，至少花一年半載的時間。

「修例動搖了香港會計界專業人士的生計，亦影響香港經濟。」Shirley說，「香港和內地的稅法、會計標準都不同，修例是first step打開缺口，之後有機會有更多修訂。我個人或者未去到擔憂被送中，但行內有同事有在社交媒體分享被送中的擔心。」

問道6月9日晚上的衝突會否令她對參與社會運動卻步，她指日後如果可行，仍會參與社會運動。「去立法會可能無用，但要表達民意。」Shirley說。（資料圖片／李澤彤攝）

「去立法會可能無用，但要表達民意」

「未來香港社會環境會愈來愈差，日常生活中，不論是語言、遷就內地的措施，感覺到香港獨特性正在消失。」老實說，Shirley也想過移民，「撇除可行與否，我心裡面都想走，香港本身都不適合人居住，加上修例，更加不想留低。」

6月9日百萬人上街後，政府晚上11點旋即發出聲明，指《逃犯條例》修訂草案將於6月12日假立法會續二讀辯論，沒有撤回修例的意欲。「612去立法會，可能都無用，但要表達民意。」問道百萬人上街未有帶來改變，晚上亦發生警民衝突，會不會減退下次參與社會運動的意欲？「之後我都會參與，可行我就去。如果睇結果，未必這麼多人去，做不到（改變），都叫盡了力。」她說。