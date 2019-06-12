【逃犯條例】約200中學生集體罷課　愛丁堡廣場集會上公民堂

立法會今日恢復二讀辯論修訂《逃犯條例》，有過百間中學學生發起罷課聯署抗議。青年反修例關注組、中學反修例關注組以及眾志今日發起罷課集會，現場有約200名中學生到場響應，參與罷課的學生早上十時先在皇后像廣場集合，後因應金鐘龍和道一帶較為混亂，集會地點由添馬公園改為愛丁堡廣場。

鄭家朗表示由於出席今次集會的人士主要為中學生，為確保他們安全，將集會地點由添馬公園文化廣場改為愛丁堡廣場。（胡家欣攝）

眾志副主席鄭家朗表示，龍和道今早發生衝突，警方佈防嚴厲，甚至準備發放催淚彈及胡椒噴霧驅散示威者，由於出席今次集會的人士主要為中學生，故為確保他們能安全集會，將集會地點由添馬公園文化廣場改為愛丁堡廣場。他強調，集會是非暴力抗爭，反對政府修例，同時突顯中學生對民主價值的支持。

若發生衝突會安排學生安全撤離

鄭指，集會未有向警方申請，但已與警方有關方面聯絡，未知是否獲批，但若然現場發生衝突，將會安排學生經安全路線撤離。不過，他指，若然學生衡量自身情況，願意承受法律風險，希望前往金鐘一帶，他呼籲學生集體而非單獨前往，眾志亦會提供法律支援。

他指，今日集會會舉行公民講堂，邀請老師授課，例如講解國家與權力的關係、聯署罷課情況，亦會有罷課中學生在現場分享，預計集會至傍晚六時半左右，暫未有下一步行動。

約200中學生集體罷課，於愛丁堡廣場集會上公民堂。（胡家欣攝）

▼逃犯條例修訂二讀．龍和道被佔領▼

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林同學(左) 及胡同學(右)支持反修例，認為今天是最後的機會，所以才站出來表明反對。(胡家欣攝)

中學生趁考試前假期參與集會

林同學及胡同學是兩位就讀荃灣區的中五學生，他們表示今天來到愛丁堡廣場參與集會主要是因為支持反修例，而且今天是最後的機會，所以才站出來表明反對。

他們在參與罷課前，亦曾與家人溝通過，雖然家人有少許擔心，但也不反對他們出來，並叮囑他們要小心；二人又表示，他們自己則並不太擔心，因為他們相信今天是和平的集會。

他們又指，就讀學校並無沒有特別立場，學生會也沒有任何表示，學校範圍內也沒有學生佩戴白絲帶。

林同學及胡同學坦言，最近是考試期間，倘若今天不是因為考試前放假，他們今天並不會出來集會。對未來的走向，他們坦言比較迷茫，要視乎條例會否通過，並根據情況才會決定會否參與進一步的行動。