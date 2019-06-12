【逃犯條例】七名上屆政府問責官員聯署　要求政府撤回方案

立法會原定於今日就修訂《逃犯條例》進行二讀，大批市民通宵留守大樓外，今早開始爆發警民衝突，警方發放逾十枚催淚彈。 七名上屆政府問責官員聯署向政府發表公開信，包括勞工及福利局局長蕭偉強，以及多名副局長及政治助理，要求政府撤回方案，從長計議，修訂部分內容釋除疑慮。

反《逃犯條例》示威者於6月12日前往金鐘抗議，大批警員戒備。（歐嘉樂攝）

參與聯署的包括前勞工及福利局局長蕭偉強、前運輸及房屋局副局長邱誠武、前勞工及福利局政治助理莫宜端、前食物及衛生局政治助理陳智遠、前財政司司長政治助理葉根銓、前環境局政治助理蔡少綿及前財政司司長政治助理羅永聰。

他們於公開信中稱自己為熱愛香港和國家的土生土長香港人，認為鑑於近日社會和立法會就移交逃犯修訂法案有極多爭議，亦有不少理性和務實的建議未及充分討論和回應，又罕有地引起大量一般市民以遊行表達深切關注。

警方發出逾十枚催淚彈。（盧國輝攝）

他們認為尚有疑慮有待釋除，因此提出5點訴求，懇請行政長官林鄭月娥及早撤回方案及從長計議，讓社會作理性交流和討論；聆聽各方，尤其直接涉及的法律專業；實事求是，並充份解釋；急民所焦急，以民福祉為念，與民同行，促進社會和諧互信；並繼續尋求中央信任及廣大香港市民支持。