【逃犯條例】美眾院議長佩洛西發聲明　支持港人反修例

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）當地時間周二（11日），就香港政府擬修訂《逃犯條例》及港人上街抗議發表聲明，指支持香港勇敢的示威者發聲，反對危險的《逃犯條例》修訂。以下為聲明全文。

佩洛西指出，「所有熱愛自由的心靈，無一不被百萬港人的勇氣所感動。這些香港人周日（9日）上街，和平表達他們的權利，捍衛他們的主權，並譴責這條可怕的《逃犯條例》。

中國所控制的立法會正在審議的《逃犯條例》，展示了北京肆無忌憚地踐踏法律，以壓制異議，並扼殺香港人的自由。這項立法將使綁架商人、書商和任何中國不喜歡的人合法化，並危及生活在香港的8.5萬名美國人的安全。正如香港民主黨創黨主席李柱銘最近撰文指，這條法例「恐怕會摧毀香港的自由社會」。

《逃犯條例》危害美國和香港共榮發展了20多年的緊密關係。若條例通過，國會將別無選擇，只能重新評估香港在「一國兩制」框架下，是否有「充份自治」。國會正期待參議員魯比奧（Marco Rubio）、中國委員會主席麥戈文（Jim McGovern）和眾議員史密斯（Chris Smith），在未來幾天推出全新的跨黨《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。

眾議院和參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）、政府以及所有譴責這危險的《逃犯條例》修訂的人團結一致。美國與香港人站在一起。」

（眾議院議長官網）