【逃犯條例】團體號召全台港生罷課罷工　到台北香港經貿辦前集會

港府堅持修訂《逃犯條例》引起的爭議持續，繼周日（9日）大規模遊行後，從昨晚（11日）開始又有大批市民聚集包圍政府總部示威。 在台灣，亦有團體發起「全台香港學生罷課罷工 - 香港經貿辦前集會」活動，號召在台港人到台北香港經濟貿易文化辦事處（香港經貿辨）前集會，反對修訂逃犯條例。

有團體發起「全台香港學生罷課罷工 - 香港經貿辦前集會」活動，呼籲在台港生罷課，在台北香港經貿辦集會。（Facebook：在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組）

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行動由「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」（下簡稱「關注組」）主辦。其在Facebook表示，與香港相隔一個海峽的台灣，與「送中條例」看似無關，卻是息息相關。「先不論政府於送中條例使用港人於台灣殺人案一事作起因，單以港府於條例修正案中將台灣列為中國的一部份，政府提出法案的動機已經昭然若揭。」

關注組指出，中國政府懷疑在港人士涉及「危害國家安全」或其他相關罪行後，可以立刻引渡至中國受審，「所有在港台灣人，甚至經過香港的台灣人都有機會因為各種莫須有的理由而無故被引渡。」



關注組強調，台灣的朋友很多人擔心中共勢力一旦繼續侵台，和平協議、一國兩制等將會接踵而來，台灣將會步上香港的後塵。「香港和台灣同樣面對中國的壓迫，我們同是命運共同體，懇請台灣的朋友們一同站出來，與香港人並肩同行，向中國的打壓說『不』！......自己香港自己救，各位香港人，為了香港、為了我們的下一代，我們是時候要站出來捍衛自己的家園！」

資料顯示，活動主持是台灣人權促進會秘書長邱伊翎，關注組代表鄭浩、台大學生會長吳奕柔、時代力量立法委員參選人陳雨凡等人在行動中發言。出席團體包括台大學生會、西藏台灣人權連線、無國界記者、國際特赦組織台灣分會等。