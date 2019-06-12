【逃犯條例】撐修例大聯盟譴責暴力　籲以理性和平方式表達意見

反對《逃犯條例》修訂的市民與警方在金鐘爆發衝突，而支持公義撐修例大聯盟今日（12日）下午5時舉行記者會，強烈譴責本港近日出現暴力恐嚇及衝擊等違法行為，反對有人包圍立法會，認為不讓立法會議員開會是野蠻行為。他們期待警方要嚴正執法，確保立法會會議能夠順利進行。

大聯盟召集人黃英豪（中）表示，本港社會有少數人士與外部勢力互相勾結，歪曲及抹黑《逃犯條例》修訂草案。（麥凱茵攝）

大聯盟召集人黃英豪表示，近日本港社會有少數人士與外部勢力互相勾結，歪曲及抹黑《逃犯條例》修訂草案，鼓動青年人走上街頭，暴力衝擊立法會。

黃亦批評，有人以死亡電話威脅特首林鄭月娥及家人，做法是「喪心病狂」、「泯滅人性」。大聯盟嚴厲譴責暴力恐嚇及衝擊的違法行為。

基本法委員會副主任譚惠珠指，中美貿易戰期間，佔街會影響到基層市民的生計。（麥凱茵攝）

大聯盟副召集人、工聯會會長兼人大代表吳秋北斥，有人發生罷工、罷課、罷市，但香港最重要是「保住飯碗」。基本法委員會副主任譚惠珠也指，在中美貿易戰期間，佔街會影響到基層市民的生計，「你哋有意見應該寫信俾立法會議員。」

大聯盟呼籲對《逃犯條例》持不同意見的人士，應該以理性、和平、合理方式表達意見。

▼逃犯條例修訂二讀．龍和道被佔領▼